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美債殖利率高檔震盪 銀行業前8月累計加碼債券6890億元

中央社／ 台北11日電

資本市場7月震盪，加上國內外債券殖利率彈升，銀行業7月大手筆加碼債券達新台幣2363億元，8月則轉為減碼369億元，累計今年前8月加碼債券6890億元；股票市場隨著指數高漲，銀行業累計前8月加碼台股1084億元，但已是連續3個月減碼。

金管會最新公布銀行、保險、證券等金融三業股債投資狀況，如果用帳面價值（市價）計算，2026年8月底金融三業國內外股票投資餘額為5兆7072億元，債券部位為32兆1311億元。

台股7月先下殺6.52%，不過8月又強勁反彈6.98%，今年累計上漲幅度近6成，銀行業7月減碼台股619億元，8月繼續減碼175億元，銀行業股市未實現利得達8686億元，雖未創高，但也年增101%，有助於提升業者淨值與資本適足率。

債券部分，台債、美債10年期殖利率7月大幅反彈，帶動銀行業大手筆單月加碼2363億元，創半年來新高，不過8月則反手減碼債券369億元，整體而言，銀行業今年前8月累計加碼債券達6890億元。

保險業今年8月底持有債券部位達21兆2646億元，其中，壽險業持有債券部位21兆1407億元，產險業持有債券部位1239億元；股市部分，壽險業與產險業8月底持有股票金額分別為3兆7717億元與839億元。

若進一步觀察壽險業資金運用狀況，8月底壽險業海外投資（含國際板債券及外幣保單）規模達22兆3225億元，占資金比重微幅下降到57.8%。壽險業8月底持有台股部位為3兆692億元，占資金比重7.9%。至於壽險業持有國內外現金部位，合計整體水位達1兆98億元，月減140億元，已經連續3個月下滑。

金管會統計顯示，證券商自營部門在國內外債券與股市的帳面成本變化，截至今年8月底，券商8月加碼國內債券36.72億元，加碼國外債券113.97億元，台股單月大幅加碼282.22億元，也加碼國外股市18.69億元。

債券 美債殖利率 銀行業

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