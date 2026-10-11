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三大加速引擎啟動 星展2030年新興富裕族群加財管挑戰1兆新幣

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
星展集團零售銀行及財富管理業務主管許志坤（Shee Tse Koon）。記者任珮云／攝影
星展集團零售銀行及財富管理業務主管許志坤（Shee Tse Koon）。記者任珮云／攝影

星展集團零售銀行及財富管理業務主管許志坤(Shee Tse Koon)，星展銀行（DBS）財富管理業務成長動能強勁，原訂2027年底將資產管理規模（AUM）倍增至5,000億新幣的目標，已於今年上半年提前達成，較原定時程提早約一年半。星展下一階段將以人工智慧（AI）深度應用、生態系策略合作及人才投資三大加速引擎，推動財富管理業務持續成長，並透過另類投資與數位服務，擴大不同財富層級客戶的服務範圍。星展銀加速資產規模的成長，預估在2030年前星展新興富裕族群加財管挑戰1兆新幣。

許志坤指出，星展並持續擴大亞洲布局，財富管理業務涵蓋新加坡、香港、台灣、中國、印度及印尼等六大市場，並以香港、新加坡作為國際資產管理與預訂中心，透過英國、阿拉伯聯合大公國及泰國等地的私人銀行客戶開發據點，拓展跨境財富管理服務。

投資商品方面，許志坤表示，星展的策略已從傳統共同基金、股票、債券及保險，進一步擴展至私募資產、避險基金等另類投資。資料顯示，近年私募資產規模成長至原先的3.8倍，避險基金規模則達2.3倍，且避險基金成長主要集中在過去兩年。星展也透過全權委託投資管理（DPM）服務，將投資長辦公室的研究與資產配置能力導入客戶投資組合。

依據星展提供的資料，DPM近三年成長18.8%，高於基準的12.4%。星展並將高資產客戶使用的投資管理經驗，簡化為數位化服務，先在新加坡提供給富裕及大眾零售客群，未來可望逐步拓展至其他市場，讓更多客戶運用專業投資配置能力。

許志坤強調，AI則是星展下一階段的核心發展方向。星展採取分層應用策略，將傳統機器學習運用於可重複、可稽核的作業，再結合生成式AI與代理式AI，處理資訊彙整、客戶需求理解及多步驟工作流程。以開戶流程為例，AI可協助進行姓名篩檢、財富來源查核及文件摘要，減少人工閱讀與報告撰寫時間，加速帳戶開立及資金投入。

「星展亞洲前瞻峰會」（DBS Asia Future Forward Conference），今年議程以人工智慧（AI）為核心，探討 AI 如何改變產業、商業模式與工作型態，重新定義價值創造與資本流向，並影響亞洲企業領袖未來的策略選擇。

星展銀行

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