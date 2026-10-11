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開學季「豐」投資！逾八成大學生有證券戶

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

開學季來臨，年輕學子投資理財熱度持續升溫。永豐金證券公布9月底「大學生限定！1分鐘填問卷抽LINE Points」調查結果，逾百份問卷顯示，高達82.7%的19至22歲大學生早擁有證券帳戶。反映年輕學子希望透過投資，在踏出校園前，提早累積人生第一桶金。

這股開學季的理財熱潮，也同步反映在年輕世代的實際交易動能上。根據券商內部數據顯示，今年第3季未滿30歲複委託交易用戶年增142%，20歲以下年增也達123%，增幅明顯高於整體市場87%。顯示面對國際物價通膨與台灣AI產業鏈關鍵地位，當代大學生與社會新鮮人不僅有帳戶，更積極以實際行動參與海外資本市場。

依永豐金證券觀察最新複委託交易資料，發現年輕族群的投資風險亦更積極，其中約67%選擇個股投資，高於32%配置ETF等。海外熱門個股前5名依序為輝達（NVIDIA）、SpaceX、美光（Micron）、特斯拉（Tesla）及英特爾（Intel），精準鎖定全球AI、半導體與科技產業核心，展現新世代對全球產業趨勢的敏銳度。

從大學生問卷結果也發現，高達77.8%未開證券戶受訪者，卡關在「對投資感到陌生、不知從何下手或自認沒時間研究」，可見學生並非缺乏意願，而是期待更簡單友善的工具。

永豐金證券為降低跨境交易的資金調度門檻，第3季新增美股「雙幣別交割與扣款」功能，投資人可依需求，下單指定外幣帳戶或台幣帳戶直接扣款交易美股，大幅降低潛在的換匯成本。

為鼓勵大學生及早接觸投資理財、累積市場經驗，永豐金證券即日起至今年11月30日推出大學生限定開戶活動。凡透過指定通路完成證券開戶及指定登錄程序，符合活動資格之前160名，可獲得500元Uber／Uber Eats通用券。

今年第3季30歲以下客戶偏愛前十大美股。圖／AI生成
今年第3季30歲以下客戶偏愛前十大美股。圖／AI生成

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