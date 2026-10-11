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台北101國慶煙火 無人機璀璨綻放夜空 台新新光金獨家贊助

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台新新光金控攜手台北101，以璀璨光影獻上國慶祝福。台新新光金控總經理林維俊（左一）、台新新光金控副董事長魏寶生（左二）、台北101董事長賈永婕（中）、台北101總經理朱麗文（右二）、北市政府觀光傳播局蕭君杰副局長（右一）。圖／台新新光金提供
台新新光金控攜手台北101，以璀璨光影獻上國慶祝福。台新新光金控總經理林維俊（左一）、台新新光金控副董事長魏寶生（左二）、台北101董事長賈永婕（中）、台北101總經理朱麗文（右二）、北市政府觀光傳播局蕭君杰副局長（右一）。圖／台新新光金提供

歡慶雙十，台新新光金控獨家贊助的台北101國慶展演昨日晚間10時盛大登場。長達14分鐘的展演以「Onward Taiwan 一起點亮台灣」為主題，結合無人機、大樓煙火及雷射燈光特效，璀璨光影綻放台北夜空，為雙十國慶獻上最美麗的祝福。

台新新光金控總經理林維俊表示，有機會連續兩年獨家贊助台北101國慶展演，讓民眾在重要的日子觀賞結合科技、藝術與創意的精彩展演同時，也共同向中華民國表達生日祝福，台新新光金控感到非常榮幸。

今年台北101國慶展演規模再升級，無人機於台北101旁的夜空變換多款圖形，搭配璀璨煙火、建築燈光及動態雷射光束，照亮台北夜空。台新新光金控超人氣吉祥物Richart也化身「慶生大使」躍上夜空，頭戴生日帽牽著Q版台灣歡樂登場；Richart隨後雙手捧著生日蛋糕，可愛又溫馨的畫面讓現場民眾驚呼連連，紛紛拿著手機捕捉每一個精彩的畫面。林維俊也說明，無人機展演Richart與Q版臺灣「認真同行」、「獻上蛋糕」，象徵台新新光金控將永續深耕台灣，與民眾認真同行

市政府廣場前，歡慶雙十的氛圍不只在夜空展開，在無人機、煙火及雷射光特效展演開始前，台北市政府「熊讚」、台北101「Damper Baby」及台新新光金控「Richart」三大人氣吉祥物首度齊聚快閃亮相，與現場民眾熱情互動。三大人氣吉祥物難得同框，吸引民眾爭相拍照，現場歡樂氣氛持續到煙火施放達到最高潮，為國慶夜增添無比歡樂與溫馨祝福。

台新新光金控獨家贊助台北101國慶展演活動，除了國慶夜盛大的精彩演出外，台北101於10月9日至11日連續三晚，以台新新光金控「智慧好夥伴」為主題，於高樓層外牆進行點燈打字及雷射光束的表演，包括Richart手捧慶生蛋糕的可愛圖樣，延續國慶的歡樂氛圍。

國慶 台北101 無人機

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