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連2年獨家贊助101國慶展演 台新新光金：永續深耕台灣

中央社／ 台北11日電

台北101國慶展演昨天結合煙火、建築燈光與雷射光束，點亮國慶夜空。台新新光金今天表示，能連續2年獨家贊助台北101國慶展演，讓民眾觀賞精彩展演，共同向中華民國表達生日祝福，感到非常榮幸。台新新光金控將永續深耕台灣，與民眾認真同行。

台北101國慶展演邁入第3年，由台北101與台北市政府共同舉辦，台新新光金控獨家贊助。

台新新光金透過新聞稿表示，今年台北101國慶展演規模再升級，昨天晚間長達14分鐘的展演以「Onward Taiwan 一起點亮台灣」為主題，結合無人機、大樓煙火及雷射燈光特效，璀璨光影綻放台北夜空，為雙十國慶獻上最美祝福。

台新新光金表示，金控吉祥物Richart也化身「慶生大使」躍上夜空，頭戴生日帽牽著Q版台灣造型圖案登場，並雙手捧著生日蛋糕，為國家慶生。

此外，台北101董事長賈永婕在致詞時特別感謝台新新光金控；台新新光金控總經理林維俊表示，能有機會連續2年獨家贊助台北101國慶展演，讓民眾在重要的日子觀賞結合科技、藝術與創意的精彩展演，共同向中華民國表達生日祝福，台新新光金感到非常榮幸。

林維俊說明，無人機展演Richart與Q版台灣「認真同行」、「獻上蛋糕」，象徵著台新新光金控將永續深耕台灣，與民眾認真同行。

台新新光金表示，台北市政府「熊讚」、台北101的Damper Baby及台新新光金控Richart共3大人氣吉祥物昨天也首度齊聚快閃亮相，與現場民眾熱情互動，吸引民眾爭相拍照。

台新新光金指出，獨家贊助台北101國慶展演活動，除了國慶夜盛大的精彩演出，台北101於9日至11日連續3晚，以台新新光金控「智慧好夥伴」為主題，於高樓層外牆進行點燈打字及雷射光束的表演，內容包括Richart手捧慶生蛋糕的圖樣，延續國慶歡樂氛圍。台新新光金控持續透過多元創新形式深耕台灣、陪伴民眾，以實際行動巧扮「智慧好夥伴」。

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