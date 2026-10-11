出國免換匯跨境零時差 穩定幣走進實體世界新金流革命

走進超商，手機往感應式刷卡機一靠，掌心輕震，Apple Pay完成結帳，這宗表面看似一筆普通的Visa卡交易，但扣的款項可能不是新台幣，而是與美元掛鉤的穩定幣。

「我現在生活中99%都是用美元穩定幣消費」，YouTuber腦哥一派輕鬆表示。這位創立YouTube頻道「腦哥 Chill塊鏈」並擁有超過35萬名粉絲的幣圈專家，一年多來將4張加密貨幣金融卡綁定Apple Pay與LINE Pay，幾乎不用帶現金出門，走遍歐美、東南亞、杜拜、中國、日本，也不用事先兌換當地貨幣。

在幣圈，他與朋友轉帳或國內外客戶交易，也都以美元穩定幣收付款，只要填好錢包地址並選對區塊鏈網路，全天候都能轉帳，且幾分鐘內就完成。但只有一種情況例外，就是在繳水電費時，因台水與台電不支援國外發行信用卡，只能改以台灣的信用卡支付。

相較比特幣、以太幣等價格波動較大的加密貨幣，穩定幣（stablecoins）多與美元等法定貨幣掛鉤，並透過現金、公債等儲備資產力求維持價格穩定，常被視為加密貨幣世界的支付工具。目前以泰達幣（USDT）、USD Coin（USDC）等美元穩定幣為主流，除可買賣虛擬資產，也逐漸延伸至日常支付與企業跨境金流。

加密貨幣業者也推出Visa或Mastercard加密貨幣連結卡，可扣除穩定幣、比特幣（BTC）、以太幣（ETH）等多種加密貨幣完成支付，而商家不必持有或處理加密貨幣，仍可收到當地法幣。

根據Visa統計，2025年穩定幣連結卡交易額約52億美元，雖僅占Visa全球總交易量約0.04%，但年增卻大幅成長319%；今年Visa支援的相關卡片計畫已超過160個，支付交易量年增近200%。

腦哥說，他使用的加密貨幣支付卡提供約3%至4%加密貨幣回饋，即使扣除約1%的手續費與匯差，對他來說仍比需要切換權益或累積點數的傳統信用卡更具吸引力。

記者實測，在台灣虛擬貨幣交易所以新台幣買進美元穩定幣、轉入加密貨幣支付卡帳戶，再將卡片綁定Apple Pay，即可在支援信用卡支付的超商、連鎖咖啡廳、台北捷運等地使用；但市場攤販或小吃店等未支援相關支付工具的場域仍受限。

台灣本土虛擬資產服務業者（VASP）MaiCoin集團也推出MaiCoin Pay，消費者可透過掃碼以USDT、USDC、比特幣等5種加密貨幣付款，目前全台萊爾富門市與部分咖啡廳、酒吧、電動車充電站等場域都能使用；MaiCoin集團指出，目前仍以穩定幣支付相對踴躍，未來也將持續擴大合作商家。

不過，台灣大學企業法制創新研究中心副主任楊岳平認為，放眼國際實務，穩定幣目前在日常消費仍非主流，但在企業跨境金流或許更有發展潛力。

告別5天漫長電匯 跨境結算幾分鐘內搞定解決企業痛點

楊岳平指出，比特幣最初重點之一就是要解決跨境金流須經手多方中介、效率差、手續費高等問題，而穩定幣可以被想像成改良版的比特幣，部分開發中國家的企業為克服國內資本管制或支付系統限制，可能較傾向以穩定幣進行跨境支付，目前台灣半導體業、貿易商、中小企業等，也可能面臨如巴西、阿根廷或東南亞等客戶希望以美元穩定幣付款的需求。

為解決企業跨境收付款痛點，已有銀行卡位搶占商機。中國信託銀行與MaiCoin集團合作推出「企業穩定幣結算服務」，王道銀行9月也宣布與VASP業者幣託集團合作，提供企業客戶「穩定幣跨境收款服務」。

資誠企業管理顧問公司董事李春勳指出，穩定幣是一般企業較優先考量的虛擬資產交易方式，相較傳統電匯約5天收到款項，穩定幣透過區塊鏈網路交易，5分鐘內就能入帳，且24小時都能進行。

中信銀行觀察，目前企業穩定幣較明確需求集中在跨境收付款，又以台灣進出口商與中南美洲、東南亞等地區客戶往來較明顯；隨全球主要國家開始建立監管架構，及大型金融機構、支付業者逐步投入，雖然目前市場仍處早期發展階段，但企業關注焦點已逐漸從投資轉向跨境支付、即時結算及全球資金管理。

中信銀行表示，穩定幣能提升結算效率，不過，在大額企業金融交易、貿易融資工具、外匯避險、完善法遵與風險管理等方面，傳統銀行體系仍有明顯優勢，因此未來發展應是兩者互補。

中信銀行指出，目前市場仍以短時間內將穩定幣兌回法幣為主，不過隨全球穩定幣生態與會計認列等法規逐漸成熟，預計未來部分企業會評估在供應鏈持續使用穩定幣進行支付與結算，以減少換匯成本並提升資金運用效率。

楊岳平觀察，目前銀行與VASP業者合作雖有商機，但仍有磨合空間。VASP業者未必能處理企業大額金流，企業也可能更信任銀行；但銀行的區塊鏈技術、內控制度仍待建立，也需考量投資報酬率。未來若銀行服務到位，企業端需求不無可能進一步浮現。

穩定幣非零風險 價格脫鉤、境外監管與詐騙是考驗

中央銀行引述國際清算銀行（BIS）資料指出，2019年以來穩定幣價格波動度雖遠低於比特幣等虛擬資產，但價格脫鉤事件時有所聞，且穩定幣價值也可能受準備資產的市場及流動性風險影響。

台灣逐步建立監理制度，立法院今年6月三讀通過虛擬資產服務法，金管會預計母法、子法最快明年第1季上路。不過，楊岳平指出，台灣法規仍是規範本土金融業者，確保「台灣業者出事有人管」；但若民眾使用境外平台、或購買由境外業者發行的穩定幣，除非相關國際業者來台申請牌照，否則投資人仍須自行承擔風險。

至於民眾如何降低風險，楊岳平認為，隨全球主要國家陸續將穩定幣納入監管，可優先選擇受到較完整監管的穩定幣。例如全球穩定幣龍頭USDT目前幾乎不拿牌照，受監管程度較低，只是其發行商Tether會配合各國執法單位調查；USDC則已積極進入歐盟、日本等主要市場的監管體系。

他強調，相較於脫鉤等消費者無法控制的風險，更重要的是，剛入門者一定要了解如何管理、持有虛擬貨幣，以及錢包、私鑰（數位簽章密碼）等運作概念，以免遭詐騙。

腦哥也說，選擇加密貨幣交易所或投資平台時，務必確認為官方網站或APP，慎防偽裝的詐騙網站；至於國際交易所可選擇市占率高、營運歷史悠久，且有提供資產儲備證明的平台。

台灣推進RWA資產代幣化 新台幣穩定幣應用場域待開發

針對穩定幣在台灣的發展前景，腦哥指出，隨美元穩定幣與加密貨幣支付卡發展，若台灣境內普遍改以美元穩定幣交易，勢必影響新台幣的使用與地位；相較之下，他更期待未來能出現新台幣穩定幣，並與國際市場接軌。

楊岳平認為，目前新台幣穩定幣應用場景仍待開發，由於新台幣難以成為國際貿易主要支付貨幣，其中一個運用場景或許可評估由VASP業者創造需求，例如在交易平台上架新台幣穩定幣，讓投資人能直接以新台幣穩定幣交換其他虛擬資產，甚至取得虛擬資產借貸業務許可後，推出新台幣穩定幣借貸服務。

MaiCoin集團也認為，若未來出現合規的新台幣穩定幣，可望簡化美元穩定幣與新台幣間的轉換，並拓展至企業跨境收付款、跨國薪酬結算等。

另一個可能擴大穩定幣用途的發展是現實世界資產（RWA）代幣化。國際已有將債券、基金、股票等金融資產上鏈的案例，金管會則規劃先推債券、黃金代幣化。

楊岳平指出，因應RWA代幣化發展，金管會現階段或許仍傾向以新台幣或價值固定的新台幣存款代幣作為RWA的支付工具；至於穩定幣因存在浮動價格，用作RWA支付工具可能增加RWA的報價複雜度，或許須待未來市場發展成熟後，才能進一步開放穩定幣為支付工具。