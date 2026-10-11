公股投信四合一即將達陣 第一金、兆豐金等下周四將開董事會決議

公股金控投信四合一在全數完成勞資協商後即將達陣，據悉四家金控訂於下周四（22日）同步召開董事會決議通過後，即可送件主管機關金管會及公平會審核，惟後續尚有資訊系統整合等作業，合併基準日將訂於明年完成。

睽違十年再有公公併，為提升競爭力，四家公股金控第一金（2892）、兆豐金（2886）、合庫金（5880）及華南金（2880）推動旗下投信「四合一」，在年後已各自委由四大會計師事務所財顧完成盡職調查（DD），並以去年第3季財報為基準精算各家評價價值，其中評價方法以「收益法」為主，即以企業未來預期的獲利能力（收益流量）估算價值，是近代併購實務中為體現「持續經營」假設最常用的評價方式。另綜合資產法等為輔。

合併後，以規模最大的第一金投信為存續公司，母金控第一金將取得50%多一點的過半股權，並確定為主導地位，兆豐金將取得合併後30%多股權，其餘合庫金及華南金將分別取得9%多股權。

由於金管會已確立金融機構提出併購案，「員工安置計畫」為審查必要條件，如有工會，資方須與工會協商，若無則要召開勞資會議通過。財政部對合併原則亦要求須與工會協商並提具員工安置計畫。

除了合庫投信原有工會之外，第一金投信及華南永昌投信均於今年成立工會，此次第一金投信提出的員工安置計畫版本參考近期的台新投信合併新光投信案例，幾經討論以「第七版」定案，為投信界合併的業界最優版本。無工會的兆豐投信已召開勞資會議通過。最晚通過的華南永昌投信工會終於上周會員大會「翻盤」以壓倒性票數通過，讓合併案得以進入最後階段，並報送財政部。