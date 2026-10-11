13家金控9月獲利 市場關注展望與股利政策

13家上市金控9月獲利成績單將於本周陸續出爐，依規定，各金控須於15日前完成自結獲利公告。其中，永豐金（2890）、國票金（2889）率先報喜，前三季稅後純益分別年增79%、116.2%，雙雙繳出亮眼成績。接下來富邦金（2881）、國泰金（2882）、中信金（2891）及台新新光金（2887）等大型金控獲利表現，將成為市場關注焦點。

隨各金控公布財務數據，市場聚焦前三季獲利排名、全年獲利展望及明年股利政策。

永豐金8日公布9月自結稅後純益34.3億元，前三季稅後純益367.7億元、年增79%，每股稅後純益（EPS）2.49元，獲利及EPS均創歷史同期新高。其中，永豐銀行前三季稅後純益189.7億元、年增18%；永豐金證券稅後純益116.4億元、年增142%，雙雙創同期新高，京城銀行前三季稅後純益則達51億元。

國票金也已公布9月獲利，單月稅後純益3.4億元，前三季稅後純益36.9億元，較去年同期增加19.9億元、年增116.2%，EPS達1.01元，9月底每股淨值12.66元。

接下來市場焦點將轉向富邦金、國泰金等壽險型金控，尤其今年壽險業接軌IFRS 17及新一代清償能力制度，合約服務邊際（CSM）釋出、經常性投資收益及股債投資損益，均將影響獲利表現。法人也將關注匯率波動、避險成本，以及壽險子公司獲利能否持續挹注金控。

銀行型金控方面，對於中信金、兆豐金、第一金、合庫金等，市場主要聚焦放款成長、淨利息收益及財富管理手續費收入，觀察銀行本業能否延續成長動能；台新新光金則聚焦合併後獲利表現，以及銀行、壽險與證券等子公司的整合綜效。

此外，隨前三季獲利陸續揭曉，法人也關注各金控全年EPS、前三季獲利排名、全年獲利展望及明年股利政策、資本水準及子公司上繳股利能力，能否支撐明年股利政策，並為第4季獲利衝刺增添動能。