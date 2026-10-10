抽iPhone Duo機會來了 臺銀推數存好友+1開戶GO活動

為鼓勵民眾善用數位金融服務，並透過好友分享體驗數位存款帳戶及行動支付的便利，臺灣銀行自10月1日至12月31日推出「臺銀數存好友＋1開戶GO 完成任務抽iPhone Duo」活動。

本次活動以「Duo」作為核心概念，不僅呼應活動最大獎「iPhone Duo」，更象徵推薦人與好友攜手參與、共享回饋的雙重意義。活動期間，符合資格的臺銀數位存款帳戶用戶邀請好友完成數存開戶及指定功能開通任務後，推薦人與好友即可各獲100元回饋金，並有機會抽中新世代話題手機iPhone Duo及多項BUBI限定好禮。

臺銀說明，本次活動規劃「想薦禮」與「好友禮」雙重回饋機制，讓推薦人與被推薦人組成專屬的「好友Duo」，完成指定任務即可雙雙獲得獎勵。凡已持有本行新台幣數位存款帳戶，並完成「臺銀支付」開通的本國自然人用戶，皆可分享個人專屬數存推薦碼邀請好友參與活動。被推薦人於活動期間首次申請並成功開立本行新台幣及外匯數位存款帳戶，開戶時正確填入推薦碼，且完成指定任務後，推薦人即可獲得100元「想薦禮」回饋金。

首次申辦本行數位存款帳戶，只要於活動期間完成開立新台幣及外匯數位存款帳戶，並首次開通新開立之新台幣數位存款帳戶「臺銀支付」功能，即可獲得100元「好友禮」回饋金，每人限回饋一次。

臺銀說明，推薦人及被推薦人分別符合「想薦禮」與「好友禮」資格，且於開戶時正確填寫推薦碼後，雙方即可各獲得1次抽獎機會。推薦人每成功推薦1位好友完成任務，即可再增加1次抽獎資格，推薦越多，中獎機會越高。

本次共準備601個「BUBI超享禮」獎項，包括BUBI厚資料夾、磁鐵夾、便利貼各200組，以及最新款iPhone Duo 256GB共1名。此外，數位存款新戶除可參與本次抽獎外，完成其他指定數位金融任務，最高還有機會再獲得700元回饋金。