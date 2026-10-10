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黃金價格太貴 新人結婚流行「舊金換新金」

經濟日報／ 記者仝澤蓉/台北報導
黃金價格維持高檔，台灣婚嫁市場因金飾太貴而流行以舊金換新金。聯合報系資料照
黃金價格維持高檔，台灣婚嫁市場因金飾太貴而流行以舊金換新金。聯合報系資料照

黃金近期盤旋每英兩41,00美元以上高位，正因黃金仍然太貴，台北市金銀珠寶公會副理事長石文信就觀察到，高達七成的新人結婚都是「舊金換新金」。

以台灣市場來說，銀樓銷售飾金的單位是兩、錢、分，1分約為0.375公克。以目前市價1兩約16萬元來說，5兩重的金條要80多萬元。

石文信說，近期要結婚的新人，大多是拿「舊金換新金」，「通常是家裡長輩提供的舊款式，拿來銀樓換新款式，比率占了七成以上。」

兆豐投信計量投資部經理吳朋鴻也提到，黃金的淡旺季明顯，每年8月至隔年2月是黃金產業的傳統旺季，從10月至11月印度的排燈節開始，之後進入結婚潮，緊接著又是中國農曆新年，民間黃金消費的高峰，直到隔年3月以後黃金需求降溫，市場才逐步轉趨清淡。

吳朋鴻提醒，若是因應年底結婚的黃金需求，需留意旺季需求升溫可能帶來的價格波動。

價格 黃金 銀樓

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