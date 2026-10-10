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金價拚反攻 Q4挑戰5,000美元 今年上演雲霄飛車行情

經濟日報／ 記者仝澤蓉／台北報導
國際金價今年上演雲霄飛車行情。美聯社
國際金價今年上演雲霄飛車行情。美聯社

國際金價今年上演雲霄飛車行情，儘管近期美國聯準會升息，帶動美元走強壓抑金價，但不少金融機構與銀樓業者仍看好後市，認為在央行持續購金、全球資金增加配置下，黃金在第4季有機會繼續施展「吸金大法」。

今年上半年，黃金一度逼近每英兩5,600美元的歷史天價，不料，年中重挫跌破4,000美元，隨後在各國央行與長期資金進場逢低承接支撐下，金價曾彈升至4,690美元附近；但9月受到聯準會升息預期衝擊再度重摔，目前在4,100美元附近徘徊震盪。

黃金現貨走勢
黃金現貨走勢

渣打銀行財富管理投資策略部主管劉家豪表示，兩大因素讓黃金長期仍不看淡。首先，全球資產配置持續增加黃金比重持續提高，包括一般機構法人和個人，無論近期黃金價格怎麼波動，實質買盤都在持續增加，特別是黃金ETF的淨流入很穩定。

其次，主要國家央行持續買入實體黃金，尤其是新興國家，例如中國大陸和波蘭，目的是分散外匯準備風險。渣打銀行也看好3個月及12個月目標價，分別為每英兩4,750美元及5,000美元。

兆豐投信計量投資部經理吳朋鴻也提及，「各國央行的買盤，無疑是黃金最大的支撐力，」例如已經13年沒有買進黃金的韓國央行，近期打破沉默，宣布啟動購買實體黃金計畫。

台北市金銀珠寶公會副理事長石文信預期，年底金價有機會回升到4,900美元價位，「主因是聯準會升息對金價的影響已經愈來愈小，其次是各國央行的購金計畫仍持續進行。」

此外，他觀察到，台股在8月以後展開多頭反攻，帶動近日股市逼近5萬點，影響所及，近來已有不少投資人「居安思危」，扭轉「賣金換股」潮。

他解釋，之前股市熱，有不少人是賣黃金買台股，但是隨著不少投資人逢高獲利了結後，又開始回頭買黃金。

金價 黃金 央行

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