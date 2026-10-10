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健康幣助攻 外溢保單市場持續擴大

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

外溢保單早期多以完成健康行為、換取保費折減作為主要訴求，但隨著市場發展與壽險業者的商品策略調整，外溢保單的競爭邏輯改變，外溢機制延伸至保障增額、現金返還、點數及健康服務，同時，在「健康幣」政策推動之下，壽險業者預期外溢保單市場仍有相當大的成長空間。

從策略上來看，壽險公司祭出健康行為回饋多與數位生態圈結合。國泰人壽目前透過「FitBack健康吧」累積任務值，達到不同會員等級後，可享相關會員權益及保費折減，任務值也可兌換小樹點（生活）；富邦人壽「幸福more」則透過健康步數挑戰、早起簽到及健康知識問答等任務累積「幸福分」，再兌換相關回饋；南山人壽則有南山聚樂部平台。

新光人壽結合集團資源，民眾只要在Richart Life領取健康券，並參與「Go健康」專區任務，達成目標即可獲得台新Point回饋；台灣人壽以「健康樂活管家」串聯健康管理、運動、營養及照護服務，累積點數可折抵健康服務費用或轉贈家人，「TeamWalk」則透過健走挑戰及團隊競賽推動職場健康。

衛福部健康幣上路後，部分健康行為與外溢保單既有機制高度重疊，也讓業者開始思考如何降低保戶重複認證的成本。壽險業者多半指出，若未來健康存摺資料能與保險業者系統進一步介接，民眾在健檢、疫苗接種或篩檢等行為完成後，可望直接作為外溢任務的認證依據。

健康幣 市場 國泰人壽

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