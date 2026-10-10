壽險外溢保單買氣強強滾 商品趨向多元發展

今年前八月，包括國泰、富邦、南山及新光人壽等四大壽險的外溢保單新契約件數及新契約保費收入（FYP）普遍呈現雙位數，甚至倍數成長，且外溢保單的商品型態與外溢機制也趨向多元發展。

國泰人壽今年前八月外溢保單新契約共49.1萬件，較去年同期33.8萬件增加約45%；FYP達598.9億元，較去年同期176.9億元大增約238%。若以FYP觀察，截至8月底，國泰人壽熱賣的外溢保單以結合壽險保障、投資規劃與健康促進概念的「月月永溢變額壽險」銷售量能最大，占整體外溢保單FYP約64%，為目前外溢保單的主力銷售商品。

前八月外溢保單銷售情形

富邦人壽則表示，截至8月底，外溢保單契約件數年增逾30%，總保費收入年增逾25%，8月單月新契約件數及FYP均較去年同期成長，其中FYP增幅逾4成。以商品來看，重大傷病卡型商品最受保戶歡迎，其中最熱賣的是涵蓋健保重大傷病、特定重大疾病與手術項目的「醫保安心重大傷病終身健康保險」，其FYP占整體外溢保單FYP逾兩成。

南山人壽今年前8月外溢保單新契約約31.5萬件，較去年同期29.3萬件成長約7.5%；新契約保費收入49.2億元，較去年同期32.6億元增加約50.9%。南山人壽表示，今年銷售成長主要與因應高齡化及百歲人生保障需求有關，其中「實健溢百住院醫療終身保險」（WEHS）為截至8月底最熱賣的外溢商品，占整體外溢保單FYP約46%。

新光人壽截至8月底外溢保單新契約件數4.56萬件，年增46.5%；FYP約10.6億元，年增238.1%。新光人壽指出，近年高齡化及健康意識提升，帶動健康型商品需求，目前銷售主力為「新光人壽醫實之選醫療終身健康保險」，占整體外溢保單FYP約28.3%。

凱基人壽則是在今年第3季推出「愛有溢靠防癌定期健康保險」，成為今年外溢保單主力銷售商品，僅推出一季已銷售約1,500件，貢獻整體外溢保單FYP逾九成。