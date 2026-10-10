穩定幣發行 金管會將允跨業合資

金管會下個月將預告虛擬資產服務法子法，穩定幣發行是另一個焦點。根據金管會初步規劃，目前除了銀行獨資發行外，也考慮允許合資方式，結合科技業、虛擬資產業者（VASP）等非銀行，及境外穩定幣發行商，共同發行。

虛擬資產服務法開放穩定幣發行，相關資格條件也受到關注，知情人士表示，發行人如果是銀行，由於銀行最低資本額已經是100億元，銀行發行的資格條件，比較不會是資本額門檻，而是近幾年無重大違規遭裁罰等法遵問題。

除了銀行外，金管會內部也考慮採合資方式，銀行可結合科技業、VASP等非銀行業，以及境外的穩定幣發行商，合資發行，但銀行持股比例等股東結構會有限制。

金管會官員則表示，有關穩定幣發行相關規定，目前還在跨部會溝通中，尚無定論。

過去市場認為，全球最大的美元穩定幣發行商Tether及Circle，不會有興趣來台灣申請執照發行穩定幣，為何合資對象中會考慮納入境外穩定幣發行人？

台大法律學院教授楊岳平研判，如果主管機關在合資對象納入境外發行人，想吸引的應該不是Tether及Circle，反而是其他的境外有拿到穩定幣發行牌照的發行人，像香港的滙豐銀行及渣打銀行，新加坡、日本也有一些獲准發行穩定幣的業者。

國外穩定幣發行人為何會想來台灣合資發幣？楊岳平分析，台灣在虛擬資產發展有進展，國外穩定幣發行商，如果想把網絡做大，不是執著單一市場，例如日本發行商，如果想布局東亞區域，就有可能到台灣來尋找合作機會。