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銀行跨足幣圈設限太嚴苛 恐逼商機出走

經濟日報／ 記者邱金蘭／台北報導

對於限定銀行可兼營的業務範圍，是否合理？台大法律學院教授楊岳平表示，從公平競爭角度來看，兄弟登山各自努力，法規不需要預設誰可以做哪些生意、誰不能做，其實有些業務銀行也不會想做，以交易平台為例，就算不限制，銀行也不會做。

目前最大爭議點就在交換，銀行有提供客戶服務需求，這是比較有爭議的地方。

楊岳平認為，銀行兼營虛擬資產業務，系統、內控都必須調整，真正能承作還需要一段時間。因此，就算不限制，銀行也沒那麼快就能承作，而銀行此刻就大張旗鼓，反而引來VASP過度防衛，有點可惜。楊岳平說，他個人覺得對於金融機構兼營項目，不要預設太多立場，金融機構是不是做好準備，可以等申請時再視個案審查，不要一開始就把法規寫死。

令人擔憂的是，如果法人客戶就是比較信任銀行，需要國內銀行提供美元穩定幣兌換法幣的服務，這條路又封死了，客戶也不見得會選擇跟VASP往來，結果就是客戶在國內無法得到服務，只好跑到國外。

即便是現行有些銀行跟VASP合作的方式，在VASP開帳戶收穩定幣、銀行收法幣，也不一定吸引得了客戶。因為是VASP提供的穩定幣服務，出了事銀行也不會承擔責任，所以關鍵還是在銀行對VASP能否安心。

「VASP受專法一定規範，未來會更受信任，信任是有機會培養的」，不過，楊岳平也說，客戶還是會在意資本額，不是監管，但VASP資本額永遠無法長得像銀行一樣，建立信任的歷程，不知道要多久。

他認為，VASP跟銀行都需要時間爭取客戶信任、建立系統，法規可以先打開，看雙方能成長到何種程度，若一開始就去設限，反而可能把業務跟商機往境外推。

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