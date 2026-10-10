銀行跨足幣圈擬正面表列 金管會規劃列出可兼營項目避免整碗捧去

虛擬資產子法即將出爐，新加入戰局的銀行究竟可以兼營哪些業務範圍，備受關注。在虛擬資產業者（VASP）反映下，市場傳出，金管會規劃參照金融機構兼營證券業務方式，擬以正面表列方式列出銀行可兼營項目，「不會讓銀行整碗捧去。」

針對虛擬資產服務法子法，金管會預計10月辦公聽會、11月預告，多項子法中以銀行兼營的虛擬資產業務範圍，最受市場關注。根據虛擬資產服務法，虛擬資產業務項目主要有交換、交易平台、移轉、保管、借貸及承銷等六項，VASP最怕被搶走的就是交換業務。

虛擬資產業務項目

一位民營金控高層表示，「我們銀行客戶的確有美元穩定幣換回法幣需求，目前只能請客戶去虛擬資產交易平台開帳戶，但有些大公司金額都很大，放在規模相對小的虛擬資產交易平台，也不放心，希望銀行將來能做虛擬資產的交換業務。」

遠東商銀副總經理兼AI數位金融事業群主管戴松志表示，加密幣貨幣已是資產配置的一環，法人客戶又有收付穩定幣需求，加上客戶信任感，銀行兼營虛擬資產業務後，客戶、場景都在銀行，有很大的利基，VASP的確會受衝擊，而銀行也有提供客戶服務的需求。

有些VASP認為，銀行的加入對VASP來說是場革命，不斷向主管機關反映，希望重視VASP的生存空間。知情人士表示，講白話就是，VASP對銀行加入有戒心，希望主管機關不要讓銀行兼營太多業務。

知情人士表示，目前傳出主管機關初步規劃是，參採金融機構兼營證券業務方式，不會全部都允許兼營者承作，而會以正面表列方式，列出可兼營的業務範圍，甚至可能比兼營證券更嚴，不會讓兼營的銀行「整碗捧去」。

至於爭奪最激烈、最擺不平的交換業務，銀行到底能不能兼營？知情人士表示，最後要看政策決定了。