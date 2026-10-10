聽新聞
0:00 / 0:00

銀行跨足幣圈擬正面表列 金管會規劃列出可兼營項目避免整碗捧去

經濟日報／ 記者邱金蘭／台北報導
虛擬資產子法即將出爐，新加入戰局的銀行究竟可以兼營哪些業務範圍，備受關注。（美聯社）
虛擬資產子法即將出爐，新加入戰局的銀行究竟可以兼營哪些業務範圍，備受關注。（美聯社）

虛擬資產子法即將出爐，新加入戰局的銀行究竟可以兼營哪些業務範圍，備受關注。在虛擬資產業者（VASP）反映下，市場傳出，金管會規劃參照金融機構兼營證券業務方式，擬以正面表列方式列出銀行可兼營項目，「不會讓銀行整碗捧去。」

針對虛擬資產服務法子法，金管會預計10月辦公聽會、11月預告，多項子法中以銀行兼營的虛擬資產業務範圍，最受市場關注。根據虛擬資產服務法，虛擬資產業務項目主要有交換、交易平台、移轉、保管、借貸及承銷等六項，VASP最怕被搶走的就是交換業務。

虛擬資產業務項目
虛擬資產業務項目

一位民營金控高層表示，「我們銀行客戶的確有美元穩定幣換回法幣需求，目前只能請客戶去虛擬資產交易平台開帳戶，但有些大公司金額都很大，放在規模相對小的虛擬資產交易平台，也不放心，希望銀行將來能做虛擬資產的交換業務。」

遠東商銀副總經理兼AI數位金融事業群主管戴松志表示，加密幣貨幣已是資產配置的一環，法人客戶又有收付穩定幣需求，加上客戶信任感，銀行兼營虛擬資產業務後，客戶、場景都在銀行，有很大的利基，VASP的確會受衝擊，而銀行也有提供客戶服務的需求。

有些VASP認為，銀行的加入對VASP來說是場革命，不斷向主管機關反映，希望重視VASP的生存空間。知情人士表示，講白話就是，VASP對銀行加入有戒心，希望主管機關不要讓銀行兼營太多業務。

知情人士表示，目前傳出主管機關初步規劃是，參採金融機構兼營證券業務方式，不會全部都允許兼營者承作，而會以正面表列方式，列出可兼營的業務範圍，甚至可能比兼營證券更嚴，不會讓兼營的銀行「整碗捧去」。

至於爭奪最激烈、最擺不平的交換業務，銀行到底能不能兼營？知情人士表示，最後要看政策決定了。

銀行 遠東商銀 金管會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

告別便宜新台幣時代？銀行掀LCR防衛戰

業者不缺錢 缺穩定存款

兩大財管業務 走出高雄

經濟日報社論／AI熱潮下 金融業須防風險集中

相關新聞

銀行跨足幣圈擬正面表列 金管會規劃列出可兼營項目避免整碗捧去

虛擬資產子法即將出爐，新加入戰局的銀行究竟可以兼營哪些業務範圍，備受關注。在虛擬資產業者（VASP）反映下，市場傳出，金管會規劃參照金融機構兼營證券業務方式，擬以正面表列方式列出銀行可兼營項目，「不會讓銀行整碗捧去。」

壽險外溢保單買氣強強滾 商品趨向多元發展

今年前八月，包括國泰、富邦、南山及新光人壽等四大壽險的外溢保單新契約件數及新契約保費收入（FYP）普遍呈現雙位數，甚至倍數成長，且外溢保單的商品型態與外溢機制也趨向多元發展。

金價拚反攻 Q4挑戰5,000美元 今年上演雲霄飛車行情

國際金價今年上演雲霄飛車行情，儘管近期美國聯準會升息，帶動美元走強壓抑金價，但不少金融機構與銀樓業者仍看好後市，認為在央行持續購金、全球資金增加配置下，黃金在第4季有機會繼續施展「吸金大法」。

銀行跨足幣圈設限太嚴苛 恐逼商機出走

對於限定銀行可兼營的業務範圍，是否合理？台大法律學院教授楊岳平表示，從公平競爭角度來看，兄弟登山各自努力，法規不需要預設誰可以做哪些生意、誰不能做，其實有些業務銀行也不會想做，以交易平台為例，就算不限制，銀行也不會做。

穩定幣發行 金管會將允跨業合資

金管會下個月將預告虛擬資產服務法子法，穩定幣發行是另一個焦點。根據金管會初步規劃，目前除了銀行獨資發行外，也考慮允許合資方式，結合科技業、虛擬資產業者（VASP）等非銀行，及境外穩定幣發行商，共同發行。

健康幣助攻 外溢保單市場持續擴大

外溢保單早期多以完成健康行為、換取保費折減作為主要訴求，但隨著市場發展與壽險業者的商品策略調整，外溢保單的競爭邏輯改變，外溢機制延伸至保障增額、現金返還、點數及健康服務，同時，在「健康幣」政策推動之下，壽險業者預期外溢保單市場仍有相當大的成長空間。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。