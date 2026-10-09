金融界「奧斯卡」第13屆台灣傑出金融業務菁業獎 入圍名單出爐

堪稱金融界「奧斯卡」的台灣傑出金融業務菁業獎，向來受到金融業界關注。第十三屆選拔活動自今年4月開放參選以來，機構獎項共吸引71家金融機構、158件案件參與角逐，展現金融機構積極創新、追求卓越的投入與成果。經過初審與複審，共有38家金融機構提出的62件案件入圍決審，金融研訓院已於10月8日在該院網站菁業獎專區公布入圍名單：(按機構首字筆劃排序)

「最佳企業金融獎」2件：台新銀行、玉山銀行

「最佳消費金融獎」5件：中國信託銀行、台新銀行、玉山銀行、國泰世華銀行、第一銀行

「最佳財富管理獎」4件：中國信託銀行、玉山銀行、兆豐銀行、國泰世華銀行

「最佳中小企業金融獎」4件：永豐銀行、玉山銀行、兆豐銀行、合作金庫銀行

「最佳海外發展獎」2件：中國信託銀行、第一銀行

「最佳人力發展獎」3件：中國信託銀行、永豐金控、玉山金控

「最佳數位金融獎」6件：中國信託銀行、台北富邦銀行、玉山銀行、星展(台灣)銀行、連線銀行、臺灣銀行

「最佳風險管理獎」4件：中國信託銀行、台北富邦銀行、玉山銀行、第一銀行

「最佳法人信託金融獎」3件：王道銀行、永豐銀行、華南銀行

「最佳個人信託金融獎」3件：兆豐銀行、華南銀行、第一銀行

「最佳票券金融獎」2件：中華票券、兆豐票券

「最佳合作金融獎」4件：台中二信、花蓮二信、高雄三信、淡水一信

「最佳農業金融獎-A組」7件：宜蘭縣羅東鎮農會、新北市汐止區農會、新北市板橋區農會、新莊區農會、彰化縣彰化區漁會、臺中市大里區農會、蘆洲區農會

「最佳農業金融獎-B組」6件：北投區農會、苗栗縣南龍區漁會、南市區漁會、嘉義縣番路鄉農會、彰化縣和美鎮農會、臺東縣關山鎮農會

「最佳綠色金融專案獎-一般金融組」4件：中國信託銀行、三菱日聯銀行在台分行、合作金庫銀行、國泰世華銀行

「最佳綠色金融專案獎-基層金融組」3件：南市區漁會、嘉義縣新港鄉農會、臺中市霧峰區農會

金融研訓院表示，最終得獎名單將於11月2日正式揭曉。頒獎典禮預定於12月中下旬舉行，屆時將廣邀金融先進、得獎機構及各界貴賓共襄盛舉，表揚在各項金融業務領域表現傑出的機構，肯定其在專業服務與業務創新的努力與成果。透過這場二年一度的金融菁英盛會，期盼與各界共同見證台灣金融業的卓越表現，並以獎項的肯定與鼓勵，激勵金融機構持續精進，為產業的創新與前瞻發展注入動能。