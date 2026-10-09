快訊

石舫亘考證照幫3兒剪髮遭疑「防DNA外流」 蔣萬安無奈吐真言

國軍不是招不到人而已！馬文君揭提前退伍賠償人數暴增逾20倍

國慶紀念品懶人包！隨行杯、100元早餐券免費送 領取時間、地點一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

1公克即可買進 農業金庫「黃金存摺隨身行」新開戶免手續費限時優惠

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

全國農業金庫推出「黃金存摺隨身行」免手續費優惠活動，包括定期定額投資扣款、定期投資變更、轉帳、帳戶申請及事故類交易全免手續費，尤其新戶再享利多，加碼免收開戶手續費，線上買賣便利性高，理財更靈活。

黃金存摺是以存摺方式登載黃金買賣及保管業務，本質不同於一般存摺存款業務，屬於商品投資業務，不計息也不受存款保險保障。

不過，由於買賣門檻低，可透過臨櫃、網路銀行及行動銀行之交易方式，以存摺記帳方式於營業時間內，按即時牌告價格買進及出售黃金，而且可選擇以1公克之整倍數單筆買進或定期投資輕鬆申購，申購的黃金因無實體保管不僅零遺失風險，也免另收保管費，低門檻又安全度高。

全國農業金庫表示，「黃金存摺隨身行」免手續費限時優惠活動，自即日起至12月31日截止，開戶對象不限個人、公司、行號、機關、團體等，可洽各營業據點臨櫃辦理，相關專案內容詳見官網。全國（9937）農業金庫長期深耕農業金融體系，以穩健、在地、務實為特色，偕同全國各地農漁會，持續提供民眾便利的金融服務。

農業 黃金 新開戶

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

從知識開始累積！凱基證券推出「凱基漲知識」 打造投資知識新入口

9月定期定額大洗牌 凱基證：0050冠、凱基台灣 TOP 50掛牌半年躍前四

009832掘金熱潮湧現！資金尋求「硬資產」避風港 1萬元掌握黃金爆發力

連假出國旺季到！台新Richart加碼 存款最高3.5%、海外消費最高3.3%

相關新聞

告別便宜新台幣時代？銀行掀LCR防衛戰

台灣受惠AI熱潮，許多科技廠商積極擴廠投資，加上台股熱絡，民眾「錢」進股市，促使市場資金需求大幅升溫，近期銀行陸續調整存...

兩大財管業務 走出高雄

高雄專區兩大財管業務正式「走出高雄」。金管會昨（8）日宣布，家族辦公室與特定壽險保單開放走向全台，首波11家銀行具申請資格、10家壽險可開賣，21家金融業搶攻大戶財管商機。

永豐金前三季EPS 2.49元 獲利寫下八個同期新高

永豐金控昨（8）日公布今年前三季獲利，創八項新高。包括9月金控、銀行、證券稅後純益創同期新高；以及前三季金控、銀行、證券稅後純益創同期新高；和9月底年化股東權益報酬率達18.36%，亦創同期新高；前九月累計每股純益（EPS）為2.49元，同樣寫同期新高。

上海銀前三季EPS 3.1元、彰銀1.44元

彰化銀行、上海商銀、台中銀行、遠東商銀、高雄銀行及聯邦銀行等上市銀行陸續公布最新自結獲利，彰銀前九月稅後純益突破170億元，上海商銀則超過150億元，兩家銀行獲利領先，穩居獨立銀行前段班。其中，上海商銀累計每股稅後純益（EPS）達3.1元，居六家銀行之冠。

雙重壓力夾擊 台幣貶8分

台積電昨（8）日發放2026年第1季現金股利，每股配發7元，總計約釋出1,815億元現金股利，適逢外資持續賣超台股，新台幣匯率承受股利匯出與美元走強雙重壓力。新台幣昨日終場收在31.875元，貶值8分，貶幅0.25%，成交量放大至33.27億美元，估外資匯出近20億美元，周線連續兩周收黑，本周貶值0.14%。

國銀存款8月暴增8,382億 吸金規模是放款量2.3倍

存款大暴增，銀行就能放心衝放款嗎？據金管會昨（8）日公布統計，8月單月國銀新增存款暴增8,382億元，是放款增量2.3倍；但銀行圈提醒，大額存款不能全數轉為放款，流動性壓力仍在，第4季放款增速恐轉緩。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。