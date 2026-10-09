1公克即可買進 農業金庫「黃金存摺隨身行」新開戶免手續費限時優惠

全國農業金庫推出「黃金存摺隨身行」免手續費優惠活動，包括定期定額投資扣款、定期投資變更、轉帳、帳戶申請及事故類交易全免手續費，尤其新戶再享利多，加碼免收開戶手續費，線上買賣便利性高，理財更靈活。

黃金存摺是以存摺方式登載黃金買賣及保管業務，本質不同於一般存摺存款業務，屬於商品投資業務，不計息也不受存款保險保障。

不過，由於買賣門檻低，可透過臨櫃、網路銀行及行動銀行之交易方式，以存摺記帳方式於營業時間內，按即時牌告價格買進及出售黃金，而且可選擇以1公克之整倍數單筆買進或定期投資輕鬆申購，申購的黃金因無實體保管不僅零遺失風險，也免另收保管費，低門檻又安全度高。

全國農業金庫表示，「黃金存摺隨身行」免手續費限時優惠活動，自即日起至12月31日截止，開戶對象不限個人、公司、行號、機關、團體等，可洽各營業據點臨櫃辦理，相關專案內容詳見官網。全國（9937）農業金庫長期深耕農業金融體系，以穩健、在地、務實為特色，偕同全國各地農漁會，持續提供民眾便利的金融服務。