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CCIM 施甫學：收益型商辦、廠辦及物流 將躍壽險資金競逐標的

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

CCIM（台灣不動產投資協會）副理事長、世邦魏理仕不動產估價師聯合事務所所長施甫學表示，根據世邦魏理仕研究部統計，2026年前八月全國大型不動產投資總額達2,948億元、年增幅達50%，成長動能主要來自商用不動產市場，其成交金額激增91%至1,874億元。

施甫學指出，在AI投資浪潮帶動下，台灣前八月出口創下歷年同期新高，半導體產業鏈擴產動能強勁，直接推升廠房交易金額至1,394億元。觀察市場結構，自用型買方為主要成交主力，占商用不動產總成交量82%。

此外，九月兩筆指標性交易顯示壽險資金回歸市場：凱基人壽以206億元購入潤泰玉成廣場、南山人壽以51.68億元購入竹北昌益科技產發園區大樓。

施甫學強調，隨著壽險業再度出手鎖定大型收益型不動產，未來具備優質承租人、且能提供穩定現金流的辦公室、廠辦及物流不動產將成為壽險資金競逐的核心標的。

CCIM常務理事、信義全球資產副總經理歐人彰指出，今年辦公市場呈現一個值得注意的現象，企業租賃需求並未因新供給增加而明顯轉弱，反而持續朝向高規格、交通便利及有利人才招募的辦公環境集中。

歐人彰表示，據信義全球資產觀察，台北市主要辦公商圈租金仍維持緩步上行，因此ICI 辦公室信心指數回升至 117.86 點的統計結果與實際租賃及投資市場的表現相互呼應。值得一提的是，未來辦公市場產品的租售價格並非全面性上漲，而會呈現更明顯的產品分化，A 級辦公、科技聚落及具穩定企業租戶的資產，仍將是租戶與長期資金共同追逐的核心產品。

商辦 物流 不動產

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