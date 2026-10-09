新台幣牌告活存機動利率 最高上看0.81%

存款大暴增，銀行就能放心衝放款嗎？據金管會昨（8）日公布統計，8月單月國銀新增存款暴增8,382億元，是放款增量2.3倍；但銀行圈提醒，大額存款不能全數轉為放款，流動性壓力仍在，第4季放款增速恐轉緩。

2026-10-09 01:31