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新台幣牌告活存機動利率 最高上看0.81%

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

根據外銀牌告利率統計，目前新台幣牌告活存機動利率最高的前三名，分別為興業銀行、交銀台北及中國建設銀行。

興業銀行新台幣牌告活存機動利率為0.81%，交銀台北新台幣牌告活存機動利率為0.705%，中國建設銀行新台幣牌告活存機動利率為0.675%。

至於本國銀行新台幣牌告活存機動利率在0.7%以上，包括：台銀、土銀、一銀、華銀、彰銀、中華郵政、台企、台中銀、凱基銀、將來銀和連線銀等。

新台幣 台幣 利率

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