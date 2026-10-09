快訊

國慶連假國6傳悲劇…霧峰匝道撞護欄 男駕駛噴飛車外爆頭亡

消防員涉虐黑狗引眾怒！彰縣消防局：記過兩次並移送動防所處置

舊城新事 桃園地圖上的兩段戀情與青春味蕾

聽新聞
0:00 / 0:00

美元指數站上102關卡 匯銀：上檔空間有限

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

美元指數近期維持在102以上高檔震盪，根據中央銀行統計，截至10月8日止，今年美元指數反彈%。匯銀4.02%。匯銀人士指出，美國經濟展現韌性，加上高利率環境支撐，短線美元仍有基本面優勢，但美元指數來到102至103附近後，可能逐步接近階段性高點。

隨著全球主要央行陸續升息，非美貨幣不再全面走弱，美元若要重演去年初站上108的強勢行情，難度已明顯提高。若美元指數後續見頂，新台幣第4季有機會逐步向31至31.5元區間靠攏。

今年以來，非美貨幣表現呈現分歧。亞幣方面，韓元升值7.75%、人民幣升值4.27%，新台幣則貶值1.37%，日圓也貶值1.02%。匯銀人士分析，今年匯市主軸仍圍繞通膨與利率變化，油價上漲推升輸入性通膨，使美國利率維持高檔，帶動美元指數從年初約97一路震盪走高，近期更升至102以上。

今年國際貨幣政策環境出現變化，全球主要央行陸續升息，美元的利差優勢面臨追趕。歐洲央行（ECB）今年截至目前已升息兩次，市場並未排除12月進一步升息的可能；日本銀行今年也已升息兩次，市場預期10月、12月仍存在升息空間。隨著歐元與日圓等主要貨幣獲得利率政策支撐，美元要持續單邊走強，所需條件也更加嚴苛。

此外，美國貿易逆差擴大，也可能成為美元進一步升值的制約因素。美國2026年7月商品與服務貿易逆差擴大至886億美元，主要受到人工智慧（AI）與科技基礎建設需求強勁、海外資本財進口增加影響。匯銀人士指出，若美元持續快速升值，將削弱美國出口價格競爭力，因此即使短線仍有經濟與利率因素支撐，美元指數升至102至103附近後，上檔空間仍可能受到壓抑。

整體而言，美元短線偏強格局尚未完全扭轉，但隨著主要央行利率政策分歧縮小、非美貨幣逐步獲得支撐，美元指數後續能否持續創高，仍有待觀察。若美元升勢放緩，搭配國際資金流向與出口商拋匯等因素，新台幣第4季匯價可望獲得喘息空間，朝31至31.5元區間靠攏。

匯銀 美元指數 央行

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

雙重壓力夾擊 台幣貶8分

台積電股利今發放、外資匯出壓力增 新台幣午盤貶8.1分

期貨商論壇／匯率期 嚴設停損

金價跌破4,100美元後反彈！兩股力量拉鋸 黃金下一步這樣看

相關新聞

告別便宜新台幣時代？銀行掀LCR防衛戰

台灣受惠AI熱潮，許多科技廠商積極擴廠投資，加上台股熱絡，民眾「錢」進股市，促使市場資金需求大幅升溫，近期銀行陸續調整存...

國銀存款8月暴增8,382億 吸金規模是放款量2.3倍

存款大暴增，銀行就能放心衝放款嗎？據金管會昨（8）日公布統計，8月單月國銀新增存款暴增8,382億元，是放款增量2.3倍；但銀行圈提醒，大額存款不能全數轉為放款，流動性壓力仍在，第4季放款增速恐轉緩。

兩大財管業務 走出高雄

高雄專區兩大財管業務正式「走出高雄」。金管會昨（8）日宣布，家族辦公室與特定壽險保單開放走向全台，首波11家銀行具申請資格、10家壽險可開賣，21家金融業搶攻大戶財管商機。

永豐金前三季EPS 2.49元 獲利寫下八個同期新高

永豐金控昨（8）日公布今年前三季獲利，創八項新高。包括9月金控、銀行、證券稅後純益創同期新高；以及前三季金控、銀行、證券稅後純益創同期新高；和9月底年化股東權益報酬率達18.36%，亦創同期新高；前九月累計每股純益（EPS）為2.49元，同樣寫同期新高。

上海銀前三季EPS 3.1元、彰銀1.44元

彰化銀行、上海商銀、台中銀行、遠東商銀、高雄銀行及聯邦銀行等上市銀行陸續公布最新自結獲利，彰銀前九月稅後純益突破170億元，上海商銀則超過150億元，兩家銀行獲利領先，穩居獨立銀行前段班。其中，上海商銀累計每股稅後純益（EPS）達3.1元，居六家銀行之冠。

雙重壓力夾擊 台幣貶8分

台積電昨（8）日發放2026年第1季現金股利，每股配發7元，總計約釋出1,815億元現金股利，適逢外資持續賣超台股，新台幣匯率承受股利匯出與美元走強雙重壓力。新台幣昨日終場收在31.875元，貶值8分，貶幅0.25%，成交量放大至33.27億美元，估外資匯出近20億美元，周線連續兩周收黑，本周貶值0.14%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。