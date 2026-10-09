美元指數站上102關卡 匯銀：上檔空間有限

美元指數近期維持在102以上高檔震盪，根據中央銀行統計，截至10月8日止，今年美元指數反彈%。匯銀4.02%。匯銀人士指出，美國經濟展現韌性，加上高利率環境支撐，短線美元仍有基本面優勢，但美元指數來到102至103附近後，可能逐步接近階段性高點。

隨著全球主要央行陸續升息，非美貨幣不再全面走弱，美元若要重演去年初站上108的強勢行情，難度已明顯提高。若美元指數後續見頂，新台幣第4季有機會逐步向31至31.5元區間靠攏。

今年以來，非美貨幣表現呈現分歧。亞幣方面，韓元升值7.75%、人民幣升值4.27%，新台幣則貶值1.37%，日圓也貶值1.02%。匯銀人士分析，今年匯市主軸仍圍繞通膨與利率變化，油價上漲推升輸入性通膨，使美國利率維持高檔，帶動美元指數從年初約97一路震盪走高，近期更升至102以上。

今年國際貨幣政策環境出現變化，全球主要央行陸續升息，美元的利差優勢面臨追趕。歐洲央行（ECB）今年截至目前已升息兩次，市場並未排除12月進一步升息的可能；日本銀行今年也已升息兩次，市場預期10月、12月仍存在升息空間。隨著歐元與日圓等主要貨幣獲得利率政策支撐，美元要持續單邊走強，所需條件也更加嚴苛。

此外，美國貿易逆差擴大，也可能成為美元進一步升值的制約因素。美國2026年7月商品與服務貿易逆差擴大至886億美元，主要受到人工智慧（AI）與科技基礎建設需求強勁、海外資本財進口增加影響。匯銀人士指出，若美元持續快速升值，將削弱美國出口價格競爭力，因此即使短線仍有經濟與利率因素支撐，美元指數升至102至103附近後，上檔空間仍可能受到壓抑。

整體而言，美元短線偏強格局尚未完全扭轉，但隨著主要央行利率政策分歧縮小、非美貨幣逐步獲得支撐，美元指數後續能否持續創高，仍有待觀察。若美元升勢放緩，搭配國際資金流向與出口商拋匯等因素，新台幣第4季匯價可望獲得喘息空間，朝31至31.5元區間靠攏。