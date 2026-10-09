告別便宜新台幣時代？銀行掀LCR防衛戰

台灣受惠AI熱潮，許多科技廠商積極擴廠投資，加上台股熱絡，民眾「錢」進股市，促使市場資金需求大幅升溫，近期銀行陸續調整存款、放款利率，有銀行業者透露，AI聯貸大案放款利率行情從過去2%以下，已走到2.3%至2.5%間。顯見市場借貸成本持續上揚，「便宜新台幣」情況看似成為過去式。

8月以來的多家金控法說會上，不少業者不約而同談到「市場資金偏緊」現象，還不等台灣央行9月動作，銀行已經陸續調整存款與放款利率，國銀業者直言，「大家都想借錢，沒借過錢的人今年也來借錢了」。

觀察金管會統計，全體本國銀行7月底放款餘額達新台幣48.8兆元，月增1兆399億元，增額創史上單月新高，放款餘額年增12.01%，高於同期存款餘額年增9.6%，顯示放款成長速度高於存款，推升國銀7月底存放比至72.96%，創下近6年新高。

銀行不是沒錢 監理數據吃緊掀搶存款大作戰

行庫主管觀察，受惠於AI熱潮帶動科技大廠紛紛擴廠，加上股市熱絡也提升民眾資金需求，多種因素加總起來，促使銀行放款增多。

行庫主管進一步說，科技業聯貸融資需求龐大，金額動輒數百億元，過去大廠可能希望利率落在2%以下，但面對資金緊俏現況，目前AI聯貸大案利率行情已經提高到2.3%至2.5%間。

市場傳聞，有國銀流動性覆蓋比率（LCR）一度跌破100%以下，金融圈人士分析，市場資金其實不緊，「大家不是缺錢，是缺LCR」，為增加LCR，只好去買公債或NCD（可轉讓定期存單），以提高手上的高品質流動性資產，並少做放款，或者發債。

檢視金管會監理指標，8月底國銀平均LCR為120.57%，高於法定最低標準100%。意即當銀行預估未來30天內可能有100元資金缺口時，業者手上持有約120元的現金、公債等高品質流動性資產可以支應，因此，從主管機關的數據來看，資金荒說法可能不成立。

但若從市場利率變動觀察，似乎可見緊俏跡象。目前銀行依據市況調整存、放款利率，推出高利率存款方案吸收資金提升LCR，或透過貨幣市場工具與同業拆借，因應流動性缺口。

行庫主管不諱言，許多銀行展開搶救LCR大作戰，如爭取台積電等資金充沛的企業大戶存款，或以高利存款專案吸引散戶資金。

近期多家銀行陸續推出期間限定的新台幣定存優惠專案，皆以2%利率起跳，高於市場一般牌告利率，同時要求是「新資金」才能享有優惠，也就是無法將舊有存款轉入專案。

金融圈人士表示，國銀LCR依規定不得低於100%，實務上銀行內部會設定警戒值如110%，一觸及警戒水位時，就會調整業務方向，不承作某些業務，難免出現排擠效應。

金融圈人士補充，今年台股爆發，不少民眾解定存將資金投入股市，這些錢會先到證券戶活期存款，但這類存款非常傷銀行的LCR比率，「因為這些錢今天進來，明天就會出去，比較不穩定」。

金管會表示，每家銀行因為資產負債結構不同，可接受LCR偏低水位也會有差異，若銀行LCR偏低時，也會發文、或是請銀行到會說明。今年因景氣暢旺，銀行放款成長，但隨著資產端擴大，自然也得留意負債端（存款）有沒有跟上，必須動態做好資產負債管理，金管會與央行皆會持續關注銀行流動性變化。

市場資金分配不均 央行操作定存單釋出流動性

面對這波市場資金緊俏，中央銀行總裁楊金龍於9月理監事會後記者會認為，當前為資金分配不均現象，除了建議監理機關適度督導公、民營銀行協助企業之外，中華郵政吸取大量存款，也能提供資金調度。

值得注意的是，央行9月雖宣布利率按兵不動，但考量市場資金需求強勁，央行也在公開市場操作上作出調整，今年第3季、第4季罕見連續2季調降364天期存單標售規模，央行認為364天期定存單天期較長，若吸收過多資金，恐讓市場流動性更吃緊，因此決定調降標售金額，可適度釋放流動性。

中華郵政雖不做直接放款業務，但可以將郵政儲金轉存至其他金融機構，然而有公股金控主管坦言，中華郵政本是行庫「金主」，但為了運用轉存款提供新台幣3000億元專案融資給台電公司，中華郵政現在也沒有多的錢可借。

金管會：AI資金需求未排擠中小企業 信保機制成後盾

外界關注這波AI熱潮是否排擠中小企業放款，金管會說明，今年國銀中小企業放款持續高度成長，今年前7月國銀對中小企業放款增額約新台幣5354億元，已超過今年目標值5000億元，加上銀行基於維繫關係，也會與現行客戶維持一定的授信關係。

金管會指出，市場AI資金需求雖有增加，但以數據來看，並沒有看到AI資金需求明顯排擠中小企業借款的情形；如果中小微企業授信條件較弱，也可以透過經濟部中小企業信用保證機制，銀行也會配合辦理。

根據中小企業信用保證基金統計，去年承保件數達37萬1159件，年增15%；保證金額為1兆4875億餘元，年增14%；協助取得融資金額1兆7933億餘元，年增12%，顯示去年承保業務量及融資規模均較2024年成長。

中小信保基金表示，今年前8月承保25萬237件，年增4%；保證金額1兆1039億餘元，年增18%；協助取得融資金額1兆3192億餘元，年增17%。觀察數據，保證及融資金額增幅均高於承保件數，平均每筆融資金額成長約1成。

中小信保基金指出，主要是近期積極配合政策，全力扶植中小微企業，辦理「中小微企業多元發展專案貸款」及「鼓勵中小企業為員工加薪之額外額度保證措施」，其中，2項專案貸款融資金額較去年同期分別成長73%及89%，帶動整體融資規模提升。