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10月台股主角 第一金投顧：AI 需求強勁 半導體擔綱

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
近十年10月台股各產業上漲機率及平均報酬。資料來源：CMoney
近十年10月台股各產業上漲機率及平均報酬。資料來源：CMoney

台股近十年10月各產業表現，30個產業別中僅五個產業平均報酬為正且皆為電子相關產業，並以半導體最為突出；非電子產業平均報酬則均為負值。

第一金投顧表示，30各產業中，生技醫療類上漲機率僅 20%、平均報酬-5.1%，居各產業末位。電子相關產業中，半導體上漲機率達80%、平均報酬2.9%，為各產業最高，其他電子及電子類平均報酬亦分別達 2.6%、1.9%；但電腦及周邊設備、通信網路、光電及資訊服務平均報酬為負值，反映過往10月電子相關產業較佳表現集中於部分次產業。

今（2026）年半導體成長主要由AI與高效能運算需求帶動，且需求已同時反映於邏輯晶片與記憶體領域。TrendForce指出，今年第2季全球前十大晶圓代工營收達534.9億美元再創新高、季增11.5%，再創新高；AI與HPC處理器對高階節點的需求維持強勁，電源管理、功率元件及伺服器周邊晶片訂單增加，也帶動部分成熟與特殊製程需求。

記憶體第2季DRAM產業營收1,547.3億美元、季增59.5%，除傳統DRAM價格上漲外，AI伺服器帶動HBM3e、高容量RDIMM及LPDDR5X等高階產品需求增加，供應商也提高相關產能配置，進一步壓縮傳統DRAM供給，使記憶體市場供需維持偏緊。AI需求對半導體的影響已不僅集中於先進製程，而是逐步擴及特殊製程、網通、功率元件及高階記憶體等領域，半導體相關產業的受惠程度也將更取決於產品組合與 AI 相關需求占比。

第一金投顧展望10月台股，9月營收與第3季營運成果將陸續公布，可進一步觀察AI需求在半導體各領域的實際營收表現與成長差異。

後續法說會釋出的第4季訂單、產品組合及毛利率展望，可作為判斷成長動能延續性的重要依據。考量歷年10月半導體表現相對出色，且今年AI需求仍維持強勁，操作可多留意AI需求能見度較高，且營收與獲利同步成長的半導體供應鏈，其中，IC設計、先進製程、先進封裝及記憶體仍為主要受惠方向。

第一金 台股 半導體

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