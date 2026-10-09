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南山公平待客 名列前段班

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
從使用者需求出發，南山人壽、南山產物積極打造友善包容金融服務。南山人壽／提供
從使用者需求出發，南山人壽、南山產物積極打造友善包容金融服務。南山人壽／提供

金管會日前公布2026年「公平待客原則評核結果」，南山人壽與南山產物再次雙雙獲肯定，連續五年躋身評核前25%，展現南山人壽及南山產物長期深耕金融消費者保護、落實以客戶為核心理念，以及將公平待客融入企業文化與營運決策的成果。

南山人壽由董事長與獨立董事組成的「公平待客推展委員會」定期檢視策略執行，將公平待客精神貫穿商品設計、銷售及服務流程。隨著金融環境變化，南山人壽聚焦「金融防詐」、「新住民共融」、「數位金融服務包容」及「金融反歧視」四大核心議題。

南山人壽成立跨部門「反詐行動小組」，打造「ALL SAFE金融防詐網」，截至2026年9月底，成功攔阻45件詐騙、守護資產共6,412萬元，防詐宣導觸及27.9萬人次。另推出「保單安心聯絡人」服務，截至2026年10月7日，已有逾1.5萬名保戶完成指定。

在回應多元族群需求上，南山人壽提供多語文件與保險教育，截至2026上半年新住民新契約保單已新增逾2,700件；輔導新住民業務員取照率更成長逾12.5%；另深化移工失智友善教育，推動印語版失智友善天使認證培訓，以及透過失智友善倡議影片擴大宣導，累計曝光約180萬次。

以「e-HUG」為核心理念，從使用者需求出發，消除數位門檻。南山人壽升級無障礙網站，為高齡與弱勢族群優化大字體與語音導覽介面，其「金融友善服務專區」取得AAA最高等級無障礙標章，數位使用會員數已突破191萬人。

另外，南山人壽推出團體微型首次罹患癌症健康保險及團體微型熱傷害住院關懷保險，並推動全齡健康促進計畫，反歧視教育已觸及逾6.2萬人次。

南山產物則從保障缺口與服務需求出發，落實公平待客，領先業界推出財產微型保單「微型火災不便費用保險」，截至今年6月，已與11個縣市政府合作、累計承保逾21萬人，同時攜手農業部推出全台首張執勤犬保險，截至今年6月，已承保264隻政府部門執勤犬。

南山人壽 董事長 金管會

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