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壽險CSM計算 下月將有新規

經濟日報／ 記者廖珮君戴玉翔／台北報導

壽險業未來獲利不能再各算各的。金管會昨（8）日召集全體業者研商CSM計算，目標降低各公司評估落差，相關精算準則預計11月底前完成修訂；未來實際經驗若和原先預估差太多，就得重算。

IFRS 17今年上路後，合約服務邊際（CSM）成為壽險業重要獲利指標，但數字高度仰賴解約率、死亡率、費用率等精算假設。不同公司假設不同，也可能使新契約CSM結果出現明顯落差。

據了解，金管會核心目標是降低各公司IFRS 17負債假設及CSM計算差異，至少新契約CSM不宜出現過大落差。

十大研議項目，可歸納為三大方向：一是釐清IFRS 17與精算實務準則分工；二是建立精算假設最低治理要求，找出對CSM影響較大的關鍵假設；三是建立事後驗證、覆核及責任機制，尤其是讓簽證會計師可檢視查核。

其中最具約束力的，是「預期與實際經驗比較」及「事件觸發覆核」。未來若實際解約率、死亡率等經驗持續偏離原先預估，業者須重新檢討假設；若外部環境出現重大變化，也可能提前啟動覆核。

換言之，CSM假設不能「設完就不動」。金管會希望從目前偏重原則管理，進一步建立可驗證、可覆核及可問責的作業框架。

壽險高層表示，由於各家壽險公司的商品結構、保戶特性及經營策略不同，原本就可能出現一定程度的差異。

因此未來監理重點應在於強化精算假設的合理性及可驗證性，透過定期檢視，降低不合理的評估落差。壽險高層也說，精算假設監理趨嚴，不代表壽險公司CSM一定會下修，實際影響仍取決於各家公司原有假設及商品特性。

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