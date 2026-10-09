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玉山金董事長黃男州：台幣、美元資金偏緊
近期市場資金緊俏，玉山金（2884）董事長黃男州昨（8）日表示，目前判斷台幣存放款利率趨勢往上，台幣及美元資金將繼續偏緊，影響所及LCR流動性規範嚴格，要符合標準100%，因此銀行須將彈性係數拉高，玉山內部管理希望維持115%以上。
玉山金昨舉辦「2026玉山ESG永續倡議行動」，黃男州會後受訪時做上述表示。他說明，LCR流動性覆蓋率計算公式為合格高品質流動性資產除以未來30日內淨現金流出，最近整體資金趨緊，主因企業投資變多、電子業暢旺周轉金需求，以及海外投資增加。
他指出，資金緊俏第二因素是股市量能大增，投資借款也會變多。整體銀行存放款都增加，但大家都要把流動性需求拉高。其實全世界利率幾乎都在拉高，美國10年期公債殖利率5.3%，30年期超過5.7%，連2年期都往5%靠攏，美國房貸利率已經超過7%。
銀行資金緊亦會影響房貸市場，黃男州表示，最近房貸利率往上，購屋者要有心理準備低利率時代過了，需審慎考量未來還款及利息成本。
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