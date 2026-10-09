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國銀存款8月暴增8,382億 吸金規模是放款量2.3倍

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
據金管會昨（8）日公布統計，8月單月國銀新增存款暴增8,382億元，是放款增量2.3倍。聯合報系資料照
據金管會昨（8）日公布統計，8月單月國銀新增存款暴增8,382億元，是放款增量2.3倍。聯合報系資料照

存款大暴增，銀行就能放心衝放款嗎？據金管會昨（8）日公布統計，8月單月國銀新增存款暴增8,382億元，是放款增量2.3倍；但銀行圈提醒，大額存款不能全數轉為放款，流動性壓力仍在，第4季放款增速恐轉緩。

8月底國銀總存款餘額達67兆7,973億元，單月暴增8,382億元，寫史上單月第三高、歷年8月新高；總放款餘額49兆2,155億元，月增3,627億元，也寫歷年8月次高。

今年以來國銀存、放款表現
今年以來國銀存、放款表現

儘管放款較7月單月暴增兆元明顯降溫，但需求仍在高檔。銀行局副局長張嘉魁表示，8月主要受出口暢旺帶動，企業購料、備貨及擴產需求強勁，推升短期融資與聯貸業務。

從對象別來看，8月民營企業放款增加1,655億元，主要來自購料、擴產及營運資金需求；個人增加1,870億元、寫歷年8月次高，則受到購屋、車貸及周轉需求帶動。

用途別仍以周轉金最熱，8月增加2,292億元、寫歷年同期次高；企業投資增加296億元，更創歷年8月新高，主要來自基礎建設、海外併購及股權收購等資金需求。

另一邊，8月存款大舉回流。銀行圈指出，可能與出口暢旺、企業貨款收入回流及外資淨匯入有關；加上股市成交動能較前期降溫，也使部分資金回到銀行體系。

但存款大增，不代表銀行可以等額擴大放款。部分企業大額存款在流動性覆蓋率（LCR）計算下，並非全數可視為穩定資金，銀行圈認為，第4季放款增速可能逐步收斂。

若拉長到前八月觀察，存、放款新增量更雙雙提前打敗歷年全年紀錄。前八月存款增加4兆7,049億元、放款增加4兆3,950億元，均已超過2024年全年史上最高增量。

若第4季動能延續，2026年全年國銀存、放款新增量都有機會同步衝破5兆元，再改寫歷史紀錄。

也因放款餘額持續擴張，同步撐住銀行獲利。國銀8月稅前盈餘612.6億元，累計前八月達4,853.7億元、年增19.7%，續寫同期新高。

其中利息淨收益5,381.3億元、年增17.9%；手續費淨收益2,547.8億元、年增24.2%，仍是成長最快的收益來源。

國銀 餘額 銀行局

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