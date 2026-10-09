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雙重壓力夾擊 台幣貶8分
台積電昨（8）日發放2026年第1季現金股利，每股配發7元，總計約釋出1,815億元現金股利，適逢外資持續賣超台股，新台幣匯率承受股利匯出與美元走強雙重壓力。新台幣昨日終場收在31.875元，貶值8分，貶幅0.25%，成交量放大至33.27億美元，估外資匯出近20億美元，周線連續兩周收黑，本周貶值0.14%。
台積電本次股利除息日為9月16日，昨日正式發放。由於外資持有台積電約三成股權，市場關注股利入帳後是否引發匯出需求。以總股利規模估算，外資持股對應的股利金額約數百億元，若部分資金匯回海外，則增加市場美元需求，對新台幣形成壓力。
匯市昨日早盤即呈現偏弱走勢，午盤新台幣暫收31.876元，貶值8.1分。下午外資賣超台股金額公布後，市場資金匯出疑慮升高，新台幣進一步貶破31.9元，盤中最低來到31.94元。尾盤央行進場調節，才使新台幣貶幅略為收斂，終場守住31.8字頭。
匯銀人士指出，市場持續關注美國通膨與聯準會利率政策。聯準會9月會議紀錄顯示，部分官員認為，為避免能源及其他價格衝擊擴大，仍有升息必要；較鷹派官員則主張，面對需求帶動的通膨，升息可能是必要手段，反映決策官員對後續政策仍存在分歧。聯準會理事沃勒也表示，若經濟數據符合預期，美國可能需要進一步升息，以加快通膨回到2%目標。
在美國利率政策仍存變數、美元指數維持102.3高檔，加上外資賣超及股利匯出等因素交互影響下，匯銀預期，新台幣短線仍將面臨壓力，後續須觀察外資買賣超、實際股利匯出規模及央行調節動向。
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