聽新聞
0:00 / 0:00

上海銀前三季EPS 3.1元、彰銀1.44元

經濟日報／ 記者戴玉翔林勁傑／台北報導

彰化銀行（2801）、上海商銀、台中銀行、遠東商銀、高雄銀行及聯邦銀行等上市銀行陸續公布最新自結獲利，彰銀前九月稅後純益突破170億元，上海商銀則超過150億元，兩家銀行獲利領先，穩居獨立銀行前段班。其中，上海商銀累計每股稅後純益（EPS）達3.1元，居六家銀行之冠。

彰銀公布9月自結合併稅後純益18億元，年增18.9%；累計前九月合併稅後純益173.7億元，年增22.7%，EPS為1.44元。彰銀指出，主要受惠核心業務利息及手續費淨收益表現良好，展現穩定獲利動能。彰銀持續擴充高資產專家服務團隊，並於今年3月啟動高雄亞灣專區高資產財富管理中心，聚焦槓桿優化、家族傳承及稅務規劃，提供高資產客戶一站式服務；同時深化信託、安養及全齡金融服務。

上海商銀自結9月稅純益15.5億元，累積前九月稅後純益152.1億元，每股稅後純益為3.1元，已經超越去年全年。

上海商銀今年以來獲利成長，來自香港子行成長幅度大，主因提列備抵呆帳比去年少。

台中銀累計前九月稅後純益71.7億元，EPS為1.12元；聯邦銀累計前九月稅後純益51.5億元，EPS達1元。

遠東商銀累計前九月稅後純益38.8億元，EPS為0.79元；高雄銀行累計前九月稅後純益11.6億元，EPS為0.61元。

彰銀 上海 遠東商銀

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國票金前三季EPS 1.01元

永豐金獲利／9月自結賺367.7億元 前三季再創新高 EPS 達2.49元

台股續旺 群益證前九月稅後大賺104.8億元

鈺齊9月營收15.9億元、年增72% 豐泰9月64.4億元、年減4.7%

相關新聞

永豐金前三季EPS 2.49元 獲利寫下八個同期新高

永豐金控昨（8）日公布今年前三季獲利，創八項新高。包括9月金控、銀行、證券稅後純益創同期新高；以及前三季金控、銀行、證券稅後純益創同期新高；和9月底年化股東權益報酬率達18.36%，亦創同期新高；前九月累計每股純益（EPS）為2.49元，同樣寫同期新高。

上海銀前三季EPS 3.1元、彰銀1.44元

彰化銀行、上海商銀、台中銀行、遠東商銀、高雄銀行及聯邦銀行等上市銀行陸續公布最新自結獲利，彰銀前九月稅後純益突破170億元，上海商銀則超過150億元，兩家銀行獲利領先，穩居獨立銀行前段班。其中，上海商銀累計每股稅後純益（EPS）達3.1元，居六家銀行之冠。

雙重壓力夾擊 台幣貶8分

台積電昨（8）日發放2026年第1季現金股利，每股配發7元，總計約釋出1,815億元現金股利，適逢外資持續賣超台股，新台幣匯率承受股利匯出與美元走強雙重壓力。新台幣昨日終場收在31.875元，貶值8分，貶幅0.25%，成交量放大至33.27億美元，估外資匯出近20億美元，周線連續兩周收黑，本周貶值0.14%。

國銀存款8月暴增8,382億 吸金規模是放款量2.3倍

存款大暴增，銀行就能放心衝放款嗎？據金管會昨（8）日公布統計，8月單月國銀新增存款暴增8,382億元，是放款增量2.3倍；但銀行圈提醒，大額存款不能全數轉為放款，流動性壓力仍在，第4季放款增速恐轉緩。

玉山金董事長黃男州：台幣、美元資金偏緊

近期市場資金緊俏，玉山金董事長黃男州昨（8）日表示，目前判斷台幣存放款利率趨勢往上，台幣及美元資金將繼續偏緊，影響所及LCR流動性規範嚴格，要符合標準100%，因此銀行須將彈性係數拉高，玉山內部管理希望維持115%以上。

壽險CSM計算 下月將有新規

壽險業未來獲利不能再各算各的。金管會昨（8）日召集全體業者研商CSM計算，目標降低各公司評估落差，相關精算準則預計11月底前完成修訂；未來實際經驗若和原先預估差太多，就得重算。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。