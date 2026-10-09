上海銀前三季EPS 3.1元、彰銀1.44元

彰化銀行（2801）、上海商銀、台中銀行、遠東商銀、高雄銀行及聯邦銀行等上市銀行陸續公布最新自結獲利，彰銀前九月稅後純益突破170億元，上海商銀則超過150億元，兩家銀行獲利領先，穩居獨立銀行前段班。其中，上海商銀累計每股稅後純益（EPS）達3.1元，居六家銀行之冠。

彰銀公布9月自結合併稅後純益18億元，年增18.9%；累計前九月合併稅後純益173.7億元，年增22.7%，EPS為1.44元。彰銀指出，主要受惠核心業務利息及手續費淨收益表現良好，展現穩定獲利動能。彰銀持續擴充高資產專家服務團隊，並於今年3月啟動高雄亞灣專區高資產財富管理中心，聚焦槓桿優化、家族傳承及稅務規劃，提供高資產客戶一站式服務；同時深化信託、安養及全齡金融服務。

上海商銀自結9月稅純益15.5億元，累積前九月稅後純益152.1億元，每股稅後純益為3.1元，已經超越去年全年。

上海商銀今年以來獲利成長，來自香港子行成長幅度大，主因提列備抵呆帳比去年少。

台中銀累計前九月稅後純益71.7億元，EPS為1.12元；聯邦銀累計前九月稅後純益51.5億元，EPS達1元。

遠東商銀累計前九月稅後純益38.8億元，EPS為0.79元；高雄銀行累計前九月稅後純益11.6億元，EPS為0.61元。