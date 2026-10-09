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永豐金前三季EPS 2.49元 獲利寫下八個同期新高

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
永豐金控昨（8）日公布今年前三季獲利，創八項新高。 聯合報系資料照
永豐金控昨（8）日公布今年前三季獲利，創八項新高。 聯合報系資料照

永豐金控（2890）昨（8）日公布今年前三季獲利，創八項新高。包括9月金控、銀行、證券稅後純益創同期新高；以及前三季金控、銀行、證券稅後純益創同期新高；和9月底年化股東權益報酬率達18.36%，亦創同期新高；前九月累計每股純益（EPS）為2.49元，同樣寫同期新高。

永豐金9月自結累計稅後純益達367.7億元 ，較前一年度成長79%，主要由核心子公司獲利創歷史新高的成果所驅動。

金控9月獲利
金控9月獲利

永豐銀行連續第六年創獲利新高紀錄，累計稅後純益達189.7億元，年增18%。淨收益成長由利息淨收益及手續費淨收益的增長所帶動，年增長各為25%與11%。資產品質維持穩定，銀行逾放比率為0.25%。

京城銀行累計前三季稅後純益為51億元。扣除1月份京城銀國際租賃處分利得2.8億元後，及可辨認無形資產攤銷費用後，對金控獲利貢獻則為44.3億元，其中利息淨收益、手續費淨收益與金融交易淨收益成長顯著。資產品質穩定，銀行逾放比率為0.14%。

永豐金證券累計前三季稅後純益達116.4億元，年增142%，亦創下歷史同期新高，主要受惠於經紀與泛財管手續費淨收益成長，以及較高的資本利得。手續費淨收益年成長為122%。

永豐金控9月單月稅後純益為34.3億元，月減22%，月度間的減降主因創投子公司資本利得減少以及京城銀行提存費用增加，致使獲利相較上月減少。

永豐銀行9月單月稅後純益為17.28億元，月增0.1%，主因所得稅費用減少，抵銷了金融交易淨收益減少的影響。京城銀行9月單月稅後純益為2.85億元，月減43%，月減主因本月因金融交易淨收益減少，且個案造成提存費用增加，進而抵銷了利息淨收益的成長。

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