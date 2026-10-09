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兩大財管業務 走出高雄

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

高雄專區兩大財管業務正式「走出高雄」。金管會昨（8）日宣布，家族辦公室與特定壽險保單開放走向全台，首波11家銀行具申請資格、10家壽險可開賣，21家金融業搶攻大戶財管商機。

不過，兩項業務落地方式不同。銀行家辦仍採逐案申請；壽險業則可將「不受最低死亡保障限制的壽險保單（指偏儲蓄保單）擴大到專區外銷售。

銀行端目前有17家在高雄專區辦理家辦業務，其中試辦滿一年、符合申請資格者共11家，包括一銀、華銀、上海商銀、北富銀、國泰世華、兆豐銀、元大銀、玉山銀中信銀、瑞銀及合庫銀。銀行局副局長張嘉魁說，家辦走出高雄後，銀行不必另設新據點，可依高資產客戶分布，選擇既有分行申請。

但能開多少據點，還是得看人才與服務量能；家辦業務專業度高、又講求高度客製化，「銀行不至於一次申請多家分行」。

金管會也把家辦能做什麼正式訂清楚，包括整合投資、融資、信託及保險服務，提供家族傳承與治理規劃，及結合律師、會計師等第三方專業服務等三大類，範圍涵蓋家辦設立、家族憲章、繼承遺產、慈善及財富管理等。

銀行申請時須提出營業計畫書，說明新增據點的人才、服務資源、第三方合作模式及客戶資格等。

金管會將逐案審查，並要求銀行落實利益衝突防範、資訊保密、客戶權益保障及洗錢防制。

據截至8月底統計，17家銀行在高雄專區已服務239家家辦客戶，受託資產規模達1,074億元。張嘉魁說，未設定家辦戶數或據點目標，仍由各銀行依客戶需求與自身量能評估。

壽險端落地速度則更快。保險局副局長蔡火炎說，原先高雄專區六家壽險銷售不受最低死亡保障限制的壽險保單可全台落地開賣。截至8月底已有540件有效契約、總保費95.4億元。

金管會強調，這次開放不是削弱高雄專區，而是把試辦成熟的業務向外擴散。高雄未來仍持續測試新業務，成熟項目則逐步推向全台，形成「高雄先試、成熟後擴大」的推動模式。

高雄 中信銀 玉山銀

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