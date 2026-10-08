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金管會出手了！壽險未來獲利不能亂估 新尺標11月底出爐

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會8日召集全體業者研商CSM計算，目標降低各公司評估落差，相關精算準則預計11月底前完成修訂；未來實際經驗若和原先預估差太多，就得重算。聯合報系資料照
金管會8日召集全體業者研商CSM計算，目標降低各公司評估落差，相關精算準則預計11月底前完成修訂；未來實際經驗若和原先預估差太多，就得重算。聯合報系資料照

壽險業未來獲利不能再各算各的。金管會8日召集全體業者研商CSM計算，目標降低各公司評估落差，相關精算準則預計11月底前完成修訂；未來實際經驗若和原先預估差太多，就得重算。

IFRS 17今年上路後，保單合約利潤（CSM）成為壽險業重要獲利指標，但數字高度仰賴解約率、死亡率、費用率等精算假設。

不同公司假設不同，也可能使新契約CSM結果出現明顯落差。

據了解，金管會核心目標是降低各公司IFRS 17負債假設及CSM計算差異，至少新契約CSM不宜出現過大落差。

十大研議項目，可歸納為三大方向：一是釐清IFRS 17與精算實務準則分工；二是建立精算假設最低治理要求，找出對CSM影響較大的關鍵假設；三是建立事後驗證、覆核及責任機制，尤其是讓簽證會計師可檢視查核。

其中最具約束力的，是「預期與實際經驗比較」及「事件觸發覆核」。未來若實際解約率、死亡率等經驗持續偏離原先預估，業者須重新檢討假設；若外部環境出現重大變化，也可能提前啟動覆核。

換言之，CSM假設不能「設完就不動」。金管會希望從目前偏重原則管理，進一步建立可驗證、可覆核及可問責的作業框架。

時程方面，各公司先前已提供CSM試算結果，但保發中心目前僅看得到最終數字，看不到背後採用哪些負債假設，因此正要求業者補充相關資料，預計10月底前完成蒐集。

精算實務準則（ASOP）則將同步修訂，預計經保發中心及精算學會審閱後，11月底前提出修訂版本送保險局。也就是說，壽險業CSM「怎麼算、怎麼驗證」的共同尺標，第4季將逐步成形。

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