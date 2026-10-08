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從知識開始累積！凱基證券推出「凱基漲知識」 打造投資知識新入口

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
凱基證券推出數位內容旗艦平台「凱基漲知識」，為投資人提供更完整的一站式投資內容服務體驗。凱基證券／提供
凱基證券推出數位內容旗艦平台「凱基漲知識」，為投資人提供更完整的一站式投資內容服務體驗。凱基證券／提供

凱基證券秉持「選擇凱基，開始累積」的品牌理念，持續深化數位內容服務。憑藉長期經營研究內容、影音節目、Podcast及投資講座所累積的成熟內容基礎，凱基證券現進一步整合既有內容與數位服務資源，打造重要旗艦平台「凱基漲知識」，為投資人提供更完整的一站式投資內容服務體驗。平台規劃「股票漲知識」、「ETF漲知識」、「新手漲知識」、「量化漲知識」、「環球投資策略」及「節目選讀」六大內容專區，協助不同投資階段的投資人依需求快速取得市場資訊、投資觀點與學習資源。

凱基證券表示，投資人的資訊需求正在快速改變，已從熟悉的台股、ETF延伸至美股、日股等全球市場，再到量化投資、虛擬資產等領域，需要掌握的市場與投資工具愈來愈多；此外，研究報告、財經影音、社群資訊與市場訊息大量湧現，如何有效篩選資訊並轉化為投資決策，也成為重要課題。

「凱基漲知識」規劃的核心不只是提供市場資訊，更希望成為不同投資階段投資人的學習入口。對於剛開始接觸投資的理財新手，平台提供開戶、股票交易、ETF入門、存股策略、定期定額、股票申購及重要交易規則等基礎內容，協助投資人從認識市場、建立投資觀念到完成第一筆投資。

針對已開始累積資產、希望建立長期理財規劃的投資人，平台則進一步提供基金、債券等各類投資商品的特性介紹、資產配置觀念與全球投資主題解析，幫助投資人了解不同工具的風險與特性，逐步建立符合自身目標的投資組合。

經常關注市場動態、希望即刻掌握投資機會的積極型投資人，「凱基漲知識」每日提供台股、美股及全球市場趨勢資訊，涵蓋產業發展、總體經濟議題、企業財報重點、法說會解析，快速掌握市場焦點與投資方向。而對於追求自動化交易或策略應用的進階投資人，平台亦提供量化投資、策略研究、籌碼分析、盤中數據應用、Python API等內容，滿足對數據研究、策略開發的需求。

除了內容服務之外，凱基證券也透過數位平台串聯投資學習與實際應用。投資人在閱讀相關主題後，可再透過凱基證券「隨身e策略」APP查詢市場資訊、掌握即時報價、追蹤自選股票及ETF，並完成下單交易、定期定額與股票申購等操作，讓資訊不僅停留在閱讀階段，更可轉為具體行動。

凱基證券長期透過研究內容、影音節目及投資講座陪伴投資人學習與成長。凱基證券旗下凱基樂活投資人YouTube頻道《財經要雯》、《超美股感SHOW》、《收盤吃什麼》等節目，以及凱基證券攜手凱基投顧推出的《凱基股股漲》YouTube頻道，合計頻道訂閱數已達32萬人，今年累積觀看次數雙雙突破300萬次。同時，凱基證券每周舉辦線上投資講座，每年累積超過50場，主題涵蓋台股、美股、ETF、產業趨勢、全球市場展望及投資策略等內容。

為進一步提升內容的可閱讀性與延伸價值，「凱基漲知識」將扮演內容整合與傳播樞紐。除了集中呈現研究、圖文、影音、Podcast及講座內容外，也會依不同社群平台的內容特性與使用情境，轉化為適合閱讀與分享的圖文、短影音及社群素材，並透過官網、凱基證券APP、社群媒體及影音平台等多元渠道擴大觸及，讓投資知識以更貼近投資人使用習慣的方式持續傳遞。

凱基證券表示，「凱基漲知識」不只是內容網站，更希望成為投資人的長期學習夥伴。未來將持續擴充市場研究、影音節目、講座精華及新興投資主題內容，串聯研究、內容與數位服務資源，讓投資人在不同投資階段，都能找到適合自己的學習資源。更多「凱基漲知識」資訊請至凱基證券官網查詢

此外，凱基證券於年末推出限時開戶優惠活動，活動期間完成線上開戶並符合指定資格，即可獲得500元蝦皮全站優惠券；完成指定交易條件者，每月最高再享700元手續費抵用金。符合活動門檻還有機會抽中iPhone 18 Pro及萬元蝦皮購物金等好禮。活動期間、參加資格、回饋方式、抽獎辦法及相關限制，更多詳情請洽凱基證券活動官網

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