「高雄限定」變全台財管商機 11銀、10壽險齊搶富豪戶

高雄專區兩大財管業務正式「走出高雄」。金管會8日宣布，家族辦公室與特定壽險保單開放走向全台，首波11家銀行具申請資格、10家壽險可開賣，21家金融業搶攻大戶財管商機。

不過，兩項業務落地方式不同。銀行家辦仍採逐案申請；壽險業則可將「不受最低死亡保障限制的壽險保單（指偏儲蓄保單）」擴大到專區外銷售。

銀行端目前有17家在高雄專區辦理家辦業務，其中試辦滿一年、符合申請資格者共11家，包括一銀、華銀、上海商銀、北富銀、國泰世華、兆豐銀、元大銀、玉山銀、中信銀、瑞銀及合庫銀。

銀行局副局長張嘉魁說，家辦走出高雄後，銀行不必另設新據點，可依高資產客戶分布，選擇既有分行申請。

但能開多少據點，還是得看人才與服務量能；家辦業務專業度高、又講求高度客製化，「銀行不至於一次申請多家分行」。

金管會也把家辦能做什麼正式訂清楚，包括整合投資、融資、信託及保險服務，提供家族傳承與治理規劃，及結合律師、會計師等第三方專業服務等三大類，範圍涵蓋家辦設立、家族憲章、繼承遺產、慈善及財富管理等。

銀行申請時須提出營業計畫書，說明新增據點的人才、服務資源、第三方合作模式及客戶資格等。

金管會將逐案審查，並要求銀行落實利益衝突防範、資訊保密、客戶權益保障及洗錢防制。

據截至8月底統計，17家銀行在高雄專區已服務239家家辦客戶，受託資產規模達1,074億元。張嘉魁說，未設定家辦戶數或據點目標，仍由各銀行依客戶需求與自身量能評估。

壽險端落地速度則更快。保險局副局長蔡火炎說，原先高雄專區6家壽險銷售不受最低死亡保障限制的壽險保單可全台落地開賣。截至8月底已有540件有效契約、總保費95.4億元。

此次開放後，原已進駐高雄專區的新光、南山、富邦、國泰、凱基及台灣人壽6家業者，可直接擴大至專區外銷售。

另保誠、安達、法國巴黎及元大人壽4家具財管資格業者，完成備查後也可開賣，合計10家壽險搶進市場，銷售通路可涵蓋銀行及業務員。

金管會強調，這次開放不是削弱高雄專區，而是把試辦成熟的業務向外擴散。高雄未來仍持續測試新業務，成熟項目則逐步推向全台，形成「高雄先試、成熟後擴大」的推動模式。