房貸利率升 玉山金董座黃男州：購屋者要有心理準備低利率時代過了

近期市場資金緊俏，玉山金（2884）董事長黃男州8日表示，目前判斷台幣存放款利率趨勢往上，台幣及美元資金將繼續偏緊，影響所及LCR流動性規範嚴格，是每一天都要符合標準100%，因此銀行須將彈性係數拉高，玉山內部管理希望維持115%以上。

玉山金控舉辦「2026玉山ESG永續倡議行動」，黃男州會後受訪時做上述表示。他說明，大部分法定標準都是看月底，但LCR流動性覆蓋率是每一天都要符合標準，計算公式為合格高品質流動性資產除以未來30日內淨現金流出，最近整體資金趨緊，主因企業投資變多、電子業暢旺周轉金需求，以及海外投資增加。

他指出，資金緊俏的第二個因素是股市量能大增，投資借款也會變多。整體銀行存放款都增加，但大家都要把流動性需求拉高。其實全世界利率幾乎都在拉高，美國10年期公債5.3%，30年期超過5.7%，連2年期都往5%靠攏，連帶影響美國房貸利率已經超過7%。

銀行資金緊亦會影響房貸市場，黃男州建議顧客提前作業，玉山會盡量支持自住型房貸，但視資金情形及有時候進件量大有管控措施，他坦言目前會影響房貸資金因素主要是LCR，畢竟銀行法72-2額度充足，且玉山不動產集中度僅30%初頭低於平均許多。但最近房貸利率往上，現在購屋者要有心理準備低利率時代過了，需審慎考量未來還款及利息成本。

此外，玉山金已完成合併三商人壽，黃男州強調第一階段是讓三商壽恢復健康，今年增資160億，明年很快會再增資60億元，各方面比率都會達標，過去幾年因資本不足業務受限，未來會調整投資比重，包括不動產投資較少會逐步提高。