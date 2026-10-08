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特殊號碼鈔券又來了 央行10月22日開放競標、釋出6160張
鈔券收藏迷留意。中央銀行今日宣布第29期特殊號碼鈔券拍賣，將於10月22日上午10時起開放網路投標，本期共釋出6160張，較上期6281張略減，讓民眾有機會透過公開競標，收藏具有特殊流水號的新台幣鈔券。
央行說明，特殊號碼鈔券由中央印製廠在印製過程中抽出，每個字軌100萬張鈔券中，挑出28張特殊號碼券，再委託台灣銀行辦理網路公開拍賣，所得依規定繳交國庫。號碼包括「888888」、「000001」、「123456」及「168168」等，兼具數字排列特色與吉祥寓意。
特殊號碼也曾讓百元鈔身價翻逾百倍。歷年拍賣紀錄中，一張編號「SU888888AK」的百元鈔，曾以1萬5360元成交，相當於面額153.6倍；三張未裁切的建國百年百元鈔典藏版，也曾標出68萬8888元高價。民眾可至台銀網站「新台幣特殊號碼鈔券拍賣專區」，查詢拍賣品項及投標規定。
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