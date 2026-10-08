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迎戰台灣邁入超高齡社會 星展銀行再投入3.4億元推三大專案

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
星展基金會「卓越影響力大獎」台灣首家得主出爐，宏陽健康事業股份有限公司董事長黃松共（右）代表領獎，獲頒約新台幣2500萬元獎金。記者仝澤蓉／攝影
星展基金會「卓越影響力大獎」台灣首家得主出爐，宏陽健康事業股份有限公司董事長黃松共（右）代表領獎，獲頒約新台幣2500萬元獎金。記者仝澤蓉／攝影

台灣高齡人口持續攀升，星展基金會宣布，攜手有本股份有限公司、揚生慈善基金會及基督教芥菜種會啟動三大專案計畫，投入新幣1,277萬元（約新台幣3.2億元）。

星展銀行（台灣）總經理黃思翰表示，截至目前，星展基金會在台已推動七項高齡及相關議題的長期合作專案計畫，加上「星展基金會獎勵金計畫」及「星展基金會卓越影響力大獎」，累計投入逾新台幣6.5億元。持續匯聚不同領域的專業與資源、創新解方與在地行動力量，創造超越銀行業的影響力。

這次投入新台幣3.2億元啟動三大專案計畫，專案計畫一、補足出院返家的照顧空窗，攜手有本股份有限公司，推動「好好陪你獨居長者出院安心返家支持服務」，聚焦弱勢長者出院後的關鍵恢復期。

專案計畫二、讓健康老化走進日常，與長期投入高齡健康促進的揚生慈善基金會合作，推動「健康自癒行動」，提升長者自主健康管理能力，延緩失能、社會孤立與身心功能退化。

專案計畫三、從技能培訓到穩定就業，由基督教芥菜種會和星展基金會共同推動「培力星計畫」，強化脆弱家庭照顧者的就業能力與經濟韌性。

星展這次還揭曉台灣首家「星展基金會卓越影響力大獎」得主宏陽健康事業股份有限公司，獲頒新幣100萬元（約新台幣2,500萬元）獎金。四項行動涵蓋出院返家照顧、健康促進、就業支持到輔具循環租賃，預計嘉惠逾9,680名弱勢長者、培育2,448名生活照顧師、協助7,200名家庭照顧者穩定就業，並透過輔具循環租賃及出院返家服務支持逾10萬人，受益人數達12.4萬。

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