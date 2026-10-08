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玉山ESG永續倡議行動加速雙軸轉型 黃男州：轉型不能單打獨鬥

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
玉山金控「ESG永續倡議行動」啟動儀式，由總統賴清德（中）、玉山金控董事長黃男州（左3）、環境部部長彭啓明（右3）、金管會副主委陳彥良（右2）、工研院院長張培仁（右1）、日本京都大學教授 William Baber（左2）及台灣微軟總經理李倩（左1）共同啟動，開啟永續未來新篇章。玉山金控／提供
玉山金控「ESG永續倡議行動」啟動儀式，由總統賴清德（中）、玉山金控董事長黃男州（左3）、環境部部長彭啓明（右3）、金管會副主委陳彥良（右2）、工研院院長張培仁（右1）、日本京都大學教授 William Baber（左2）及台灣微軟總經理李倩（左1）共同啟動，開啟永續未來新篇章。玉山金控／提供

玉山金控（2884）8日舉辦「2026玉山ESG永續倡議行動」，該倡議行動已邁入第六屆，本次以「加速雙軸轉型 邁向共融未來」為主題，邀請總統賴清德、環境部長彭啓明、金管會副主委陳彥良等與會，並號召近130家國內外優質企業，包含醫療院所及資訊科技機構等；此外，邀請來自美國、加拿大、法國、日本、柬埔寨、越南等國家的國際頂尖產學專家學者，分享AI科技變革、永續金融與企業轉型的前瞻觀點，加速落實雙軸轉型，強化台灣產業韌性與永續競爭力。在亞洲氣候金融的永續實踐中持續發揮企業影響力，已具一定代表性。

賴清德親自出席本屆玉山ESG永續倡議行動，並將「希望之光 永續台灣」的祈福卡掛上祈福樹。賴清德於致詞中肯定玉山作為推動永續發展的堅定先行者，持續發揮金融影響力陪伴企業減碳轉型，將台灣轉型經驗推向國際，展現永續承諾與具體成果。面對全球淨零轉型與氣候變遷挑戰，台灣有責任為永續發展貢獻力量，並將民主發展與科技實力優勢轉化為永續動能，為下一代留下長遠繁榮的基礎，共同邁向淨零目標。

彭啓明於演講指出，台灣正式迎來碳定價時代，政府正全力加速提升國家減碳新目標。透過碳費搭配自主減量計畫的優惠費率誘因，將實質引導資金投入綠色轉型；他呼籲產業應建立「碳資產管理」新思維，將減碳實力轉為立足國際的核心綠色競爭力。

本次活動亦特別邀請麥肯錫全球資深合夥人暨永續發展業務全球共同負責人SanjayKalavar擔任Keynote講者，以「全球永續與能源轉型前瞻趨勢」為題，分享AI時代下全球能源需求趨勢，並探討如何建構兼顧數位競爭力與永續轉型。隨後舉行Panel座談，由麥肯錫全球合夥人AndrewRyba、台科大教授盧希鵬、滙豐銀行FrancesChen（北亞區可持續發展和氣候變化總監）共同交流，從產業、金融、國際趨勢等不同面向，探討AI與數位科技對企業經營模式及永續轉型帶來的挑戰與機會。玉山也從深耕氣候意識、設定減碳目標、打造永續轉型平台，到提供全方位金融與非金融整合方案，攜手企業、政府與學術界，凝聚各界永續量能。

玉山金控暨銀行董事長黃男州表示：「AI與科技，讓企業走得更快、更有效率；而永續，則決定我們要走向哪裡。我們很清楚，轉型不能單打獨鬥。」玉山將持續透過金融力量，履行永續金融先行者的責任，結合跨界資源，協助倡議夥伴永續轉型，攜手邁向國際舞台，讓ESG成為台灣產業競爭力的重要語言，展現玉山攜手夥伴邁向2050淨零轉型的堅定決心，共創韌性成長與永續未來。

玉山 永續 黃男州

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