網路競標來了！央行特殊號碼鈔券拍賣150組 熱門系列曾以59,990元得標

中央銀行宣布，第29期新台幣特殊號碼流通鈔券將委請台灣銀行辦理網路投標，投標時間自10月22日上午10時起至10月27日上午10時止，共拍賣150組、合計6,160張特殊號碼鈔券，吸引喜愛收藏特殊號碼鈔券的民眾競標。

央行表示，本次拍賣面額涵蓋100元、500元及1,000元，150組標的依特殊號碼排列方式及套號設計分類。第1至40組為100元系列號碼組合，包含連號及重複數字等特殊排列；第41至50組為100元全套，每組28張；第51至120組為100元及1,000元各一全套，每組56張；第121至150組則為500元及1,000元各一全套，同樣每組56張。

本次拍賣相關作業規定及底價明細，台灣銀行自10月12日至27日於官網專區公告，並於10月12日至14日刊登報紙公告，民眾可依公告內容辦理網路投標，若有疑問，也可洽詢台銀鈔券拍賣服務專線。

從歷次拍賣成績來看，特殊號碼鈔券買氣持續受到收藏市場關注。第1期至第28期累計拍賣收入約1億3,586萬9,505元，淨收入約9,103萬6,105元；第28期共拍賣153組、6,281張，總得標金額約687萬9,992元，淨收入約355萬1,135元。

第28期投標率達91.08%，較第27期的79.85%明顯提升，顯示市場競標熱度回升。第28期最熱門標的為100元系列1的9張組合，投標倍數達18.89倍，最高得標金額17,000元。

歷來特殊號碼中，最受收藏者青睞的單張為「888888」六個8，曾於第2期以15,360元得標，達底價153.6倍；熱門系列號碼則曾以59,990元得標，達底價66.66倍。

央行發行局長鄧延達表示，特殊號碼鈔券拍賣數量將依市場買氣適度調整，近年整體拍賣量呈小幅增加趨勢，透過網路競標方式提供民眾收藏機會，也將拍賣所得繳庫，挹注國庫收入。