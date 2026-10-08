快訊

挺蔣萬安遷松機規畫AI園區 李四川：輝達進駐產業鏈北市已無地

AI算力爆發 若缺電怎解？李四川贊成核電廠延役或重啟核四

好市多熟食區最頂是哪一個？ 老饕點名這三種：真的好吃

聽新聞
0:00 / 0:00

網路競標來了！央行特殊號碼鈔券拍賣150組 熱門系列曾以59,990元得標

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
央行第29期特殊號碼鈔券，150組6,160張10月22日起網路競標。央行／提供
央行第29期特殊號碼鈔券，150組6,160張10月22日起網路競標。央行／提供

中央銀行宣布，第29期新台幣特殊號碼流通鈔券將委請台灣銀行辦理網路投標，投標時間自10月22日上午10時起至10月27日上午10時止，共拍賣150組、合計6,160張特殊號碼鈔券，吸引喜愛收藏特殊號碼鈔券的民眾競標。

央行表示，本次拍賣面額涵蓋100元、500元及1,000元，150組標的依特殊號碼排列方式及套號設計分類。第1至40組為100元系列號碼組合，包含連號及重複數字等特殊排列；第41至50組為100元全套，每組28張；第51至120組為100元及1,000元各一全套，每組56張；第121至150組則為500元及1,000元各一全套，同樣每組56張。

本次拍賣相關作業規定及底價明細，台灣銀行自10月12日至27日於官網專區公告，並於10月12日至14日刊登報紙公告，民眾可依公告內容辦理網路投標，若有疑問，也可洽詢台銀鈔券拍賣服務專線。

從歷次拍賣成績來看，特殊號碼鈔券買氣持續受到收藏市場關注。第1期至第28期累計拍賣收入約1億3,586萬9,505元，淨收入約9,103萬6,105元；第28期共拍賣153組、6,281張，總得標金額約687萬9,992元，淨收入約355萬1,135元。

第28期投標率達91.08%，較第27期的79.85%明顯提升，顯示市場競標熱度回升。第28期最熱門標的為100元系列1的9張組合，投標倍數達18.89倍，最高得標金額17,000元。

歷來特殊號碼中，最受收藏者青睞的單張為「888888」六個8，曾於第2期以15,360元得標，達底價153.6倍；熱門系列號碼則曾以59,990元得標，達底價66.66倍。

央行發行局長鄧延達表示，特殊號碼鈔券拍賣數量將依市場買氣適度調整，近年整體拍賣量呈小幅增加趨勢，透過網路競標方式提供民眾收藏機會，也將拍賣所得繳庫，挹注國庫收入。

網路 中央銀行 新台幣

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

9月定期定額大洗牌 凱基證：0050冠、凱基台灣 TOP 50掛牌半年躍前四

國泰費城半導體00830啟動分割 擬一拆五、投資門檻降至1.5萬元

00985A首配2.15元！年化配息率17.55% 八大公股銀行買超3094張

00830擬分割！預估「1拆5」降投資門檻 網：不到100元就要分？

相關新聞

迎戰台灣邁入超高齡社會 星展銀行再投入3.4億元推三大專案

台灣高齡人口持續攀升，星展基金會宣布，攜手有本股份有限公司、揚生慈善基金會及基督教芥菜種會啟動三大專案計畫，投入新幣1,277萬元（約新台幣3.2億元）。

玉山ESG永續倡議行動加速雙軸轉型 黃男州：轉型不能單打獨鬥

玉山金控（2884）8日舉辦「2026玉山ESG永續倡議行動」，該倡議行動已邁入第六屆，本次以「加速雙軸轉型 邁向共融未來」為主題，邀請總統賴清德、環境部長彭啓明、金管會副主委陳彥良等與會，並號召近130家國內外優質企業，包含醫療院所及資訊科技機構等；此外，邀請來自美國、加拿大、法國、日本、柬埔寨、越南等國家的國際頂尖產學專家學者，分享AI科技變革、永續金融與企業轉型的前瞻觀點，加速落實雙軸轉型，強化台灣產業韌性與永續競爭力。在亞洲氣候金融的永續實踐中持續發揮企業影響力，已具一定代表性。

網路競標來了！央行特殊號碼鈔券拍賣150組 熱門系列曾以59,990元得標

中央銀行宣布，第29期新台幣特殊號碼流通鈔券將委請台灣銀行辦理網路投標，投標時間自10月22日上午10時起至10月27日上午10時止，共拍賣150組、合計6,160張特殊號碼鈔券，吸引喜愛收藏特殊號碼鈔券的民眾競標。

新台幣貶8分、收31.875元 成交金額25.03億美元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收31.875元，貶8分，成交金額25.03億美元

連假出國旺季到！台新Richart加碼 存款最高3.5%、海外消費最高3.3%

10月旅遊季正式開跑，從追楓、賞雪到海外跨年，秋冬出國熱潮蓄勢待發。看準旅遊商機，台新銀行Richart推出「Richart愛出國」開戶專案，鎖定出國客群三大需求，提供新台幣30萬元內活儲最高3.5%優利、海外消費最高3.3%回饋，再搭配外幣換匯優惠，滿足出國族從行前準備到旅途中消費的金融需求。

遠雄人壽導入AI 反霸凌與績效面談實戰演練

遠雄人壽長期重視人才培育與領導力發展，透過完整的教育訓練體系、管理職能課程及數位學習機制，持續提升主管團隊的管理與溝通能力。因應近年企業日益重視的職場霸凌防治、績效管理及員工關懷議題，遠雄人壽攜手國立臺灣師範大學科技應用與人力資源發展學系孫弘岳教授主持的HR-AI實驗室，導入Kairos AI工作模擬與評鑑發展系統，將績效落後、頻繁請假、職場霸凌及不當對待等高張力管理難題，轉化為可反覆練習的AI實戰情境，吸引逾百人次、橫跨基層至高階主管投入演練。透過即時對話、能力評鑑與個人化回饋，協助主管在真正面談前辨識管理界線、精進溝通技巧及判斷能力打造更具韌性與同理心的管理團隊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。