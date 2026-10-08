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永豐金獲利／9月自結賺367.7億元 前三季再創新高 EPS 達2.49元

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

永豐金（2890）今日公布2026年9月自結累計稅後淨利達367.76億元，較前一年度成長79%，前九月累計每股盈餘（EPS）為2.49元。再加上年化股東權益報酬率達18.36%，各財務結果皆創下公司歷史同期新高。

永豐金控2026年累積至九月稅後淨利為367.76億元（年增79%），主要由核心子公司獲利創歷史新高的成果所驅動。

永豐銀行連續第六年創獲利新高紀錄，稅後淨利達189.73億元（年增18%）。淨收益成長由利息淨收益及手續費淨收益的增長所帶動，年增長各為25%與11%。資產品質維持穩定，銀行逾放比率為0.25%。

京城銀行稅後淨利為51.04億元。扣除一月份京城銀國際租賃處分利得2.88億元後，及可辦認無形資產攤銷費用後，對金控獲利貢獻則為44.33億元，其中利息淨收益、手續費淨收益與金融交易淨收益成長顯著。資產品質穩定，銀行逾放比率為0.14%。

永豐金證券稅後淨利達116.46億元（年增142%），亦創下歷史同期新高，主要受惠於經紀與泛財管手續費淨收益成長，以及較高的資本利得。手續費淨收益年成長為122%。

永豐金控9月份稅後淨利為34.32億元（月減22%），月度間的減降主因創投子公司資本利得減少以及京城銀行提存費用增加，致使獲利相較上月減少。

永豐銀行稅後淨利為17.28億元（月增0.1%），月度間的變動，主因所得稅費用減少，抵銷了金融交易淨收益減少的影響。

京城銀行稅後淨利為2.85億元（月減43%），月度間的減降主因本月因金融交易淨收益減少，且個案造成提存費用增加，進而抵銷了利息淨收益的成長。

永豐金證券稅後淨利為14.44億元（月增0.4%），月度間的變動，主因所得稅費用減少與承銷手續費淨收益的大幅增加抵銷了資本利得的減少。

永豐金 EPS 金控

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