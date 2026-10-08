快訊

挺蔣萬安遷松機規畫AI園區 李四川：輝達進駐產業鏈北市已無地

AI算力爆發 若缺電怎解？李四川贊成核電廠延役或重啟核四

好市多熟食區最頂是哪一個？ 老饕點名這三種：真的好吃

聽新聞
0:00 / 0:00

永豐金證揭年輕族群海外熱門個股前5名 「美股雙幣交割」助園夢

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

開學季來臨，年輕學子投資理財熱度持續升溫。永豐金證券公布9月底「大學生限定！1分鐘填問卷抽 LINE Points」調查結果，逾百份問卷顯示，高達82.7%的19至22歲大學生早擁有證券帳戶。反映年輕學子希望透過投資，在踏出校園前，提早累積人生第一桶金。

這股開學季的理財熱潮，也同步反映在年輕世代的實際交易動能上。永豐金證券數位金融處最高主管黃亮喻表示：「投資理財已成為年輕人的校園『必修學分』，且從小額存股進化到布局海外市場。」內部數據顯示，今年第3季未滿30歲複委託交易用戶年增142％，20歲以下年增也達123%，增幅明顯高於整體市場87％。顯示面對國際物價通膨與台灣AI產業鏈關鍵地位，當代大學生與社會新鮮人不僅有帳戶，更積極以實際行動參與海外資本市場。

永豐金證券觀察最新複委託交易資料，發現年輕族群的投資風險亦更積極：其中約67％選擇個股投資，高於32％配置ETF等。海外熱門個股前5名依序為：輝達（NVIDIA）、SpaceX、美光（Micron Technology）、特斯拉（Tesla）及英特爾（Intel），精準鎖定全球 AI、半導體與科技產業核心，展現新世代對全球產業趨勢的敏銳度。

從大學生問卷結果也發現，高達77.8%未開證券戶受訪者，卡關在「對投資感到陌生、不知從何下手或自認沒時間研究」，可見學生並非缺乏意願，而是期待更簡單友善的工具。永豐金證券為降低跨境交易的資金調度門檻，第3季新增美股「雙幣別交割與扣款」功能，投資人可依需求，下單指定外幣帳戶或台幣帳戶直接扣款交易美股，大幅降低潛在的換匯成本。

為鼓勵大學生及早接觸投資理財、累積市場經驗，永豐金證券即日起至2026年11月30日推出大學生限定開戶活動。凡透過指定通路完成證券開戶及指定登錄程序，符合活動資格之前160名，可獲得500元 Uber／Uber Eats 通用券。永豐金證券期盼透過貼近學生生活需求的活動回饋，陪伴年輕學子從人生第一個證券帳戶開始，逐步建立長期投資觀念。

永豐金 美股 個股

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

永豐金證券首推大額債全線上交易 大戶熱愛債券揭密

9月定期定額大洗牌 凱基證：0050冠、凱基台灣 TOP 50掛牌半年躍前四

台股開戶1476萬人創高！每5人近1人不到30歲 網：小學生都在聊股票

台美股都有還不夠分散？他驚覺「滿手都是AI」轉看日股

相關新聞

迎戰台灣邁入超高齡社會 星展銀行再投入3.4億元推三大專案

台灣高齡人口持續攀升，星展基金會宣布，攜手有本股份有限公司、揚生慈善基金會及基督教芥菜種會啟動三大專案計畫，投入新幣1,277萬元（約新台幣3.2億元）。

玉山ESG永續倡議行動加速雙軸轉型 黃男州：轉型不能單打獨鬥

玉山金控（2884）8日舉辦「2026玉山ESG永續倡議行動」，該倡議行動已邁入第六屆，本次以「加速雙軸轉型 邁向共融未來」為主題，邀請總統賴清德、環境部長彭啓明、金管會副主委陳彥良等與會，並號召近130家國內外優質企業，包含醫療院所及資訊科技機構等；此外，邀請來自美國、加拿大、法國、日本、柬埔寨、越南等國家的國際頂尖產學專家學者，分享AI科技變革、永續金融與企業轉型的前瞻觀點，加速落實雙軸轉型，強化台灣產業韌性與永續競爭力。在亞洲氣候金融的永續實踐中持續發揮企業影響力，已具一定代表性。

網路競標來了！央行特殊號碼鈔券拍賣150組 熱門系列曾以59,990元得標

中央銀行宣布，第29期新台幣特殊號碼流通鈔券將委請台灣銀行辦理網路投標，投標時間自10月22日上午10時起至10月27日上午10時止，共拍賣150組、合計6,160張特殊號碼鈔券，吸引喜愛收藏特殊號碼鈔券的民眾競標。

新台幣貶8分、收31.875元 成交金額25.03億美元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收31.875元，貶8分，成交金額25.03億美元

連假出國旺季到！台新Richart加碼 存款最高3.5%、海外消費最高3.3%

10月旅遊季正式開跑，從追楓、賞雪到海外跨年，秋冬出國熱潮蓄勢待發。看準旅遊商機，台新銀行Richart推出「Richart愛出國」開戶專案，鎖定出國客群三大需求，提供新台幣30萬元內活儲最高3.5%優利、海外消費最高3.3%回饋，再搭配外幣換匯優惠，滿足出國族從行前準備到旅途中消費的金融需求。

遠雄人壽導入AI 反霸凌與績效面談實戰演練

遠雄人壽長期重視人才培育與領導力發展，透過完整的教育訓練體系、管理職能課程及數位學習機制，持續提升主管團隊的管理與溝通能力。因應近年企業日益重視的職場霸凌防治、績效管理及員工關懷議題，遠雄人壽攜手國立臺灣師範大學科技應用與人力資源發展學系孫弘岳教授主持的HR-AI實驗室，導入Kairos AI工作模擬與評鑑發展系統，將績效落後、頻繁請假、職場霸凌及不當對待等高張力管理難題，轉化為可反覆練習的AI實戰情境，吸引逾百人次、橫跨基層至高階主管投入演練。透過即時對話、能力評鑑與個人化回饋，協助主管在真正面談前辨識管理界線、精進溝通技巧及判斷能力打造更具韌性與同理心的管理團隊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。