連假出國旺季到！台新Richart加碼 存款最高3.5%、海外消費最高3.3%

10月旅遊季正式開跑，從追楓、賞雪到海外跨年，秋冬出國熱潮蓄勢待發。看準旅遊商機，台新銀行Richart推出「Richart愛出國」開戶專案，鎖定出國客群三大需求，提供新台幣30萬元內活儲最高3.5%優利、海外消費最高3.3%回饋，再搭配外幣換匯優惠，滿足出國族從行前準備到旅途中消費的金融需求。

近年出國旅遊型態愈來愈講求「先準備、再出發」，台新Richart觀察，對旅遊族而言，一個兼具靈活存款、便利換匯及海外回饋的數位金融工具，已成為出國前不可或缺的基本配備。為協助旅客做好完整行前金融準備，台新銀行Richart整合帳戶、外幣及信用卡服務，推出「Richart愛出國」專案，搶攻旅遊族金融生活圈。

活動期間成功開立台新Richart數位存款帳戶，輸入專屬代碼「RTTRAVEL」並首次登入Richard APP，即享200元用戶禮；新戶一鍵開立優利子帳戶後，還享新台幣30萬元內活儲最高3.5%優利，每月最高可領利息約863元；搭配每月各5次跨提轉免手續費，無論是日常資金，或出國前安排旅費住宿費，都更具彈性與便利。

除了旅費準備，換匯也是出國族必備功課。台新Richart提供13種外幣線上換，搭配限時讓分搶匯、外幣換匯優惠券等多元工具，換得更聰明划算。換好外幣，台新更提供超過1,000台外幣ATM可隨時提領（限美元、日圓、歐元、人民幣四種幣別），外幣活存達門檻更享當月首筆提領手續費0元，讓旅人可以隨時想飛就飛。

帳戶與外幣準備就緒，再搭配信用卡消費，旅途中的各項支出也能享有回饋。同步申辦台新Richart卡並設定存款帳戶自動扣繳信用卡帳款，海外消費最高享3.3%回饋；台新Richart卡更提供七大刷法彈性切換，涵蓋海外旅遊、日常餐飲、追星娛樂等多元消費場景，完成台新Richart換匯及美元達檻任務，還可享最高12.7%消費回饋，讓旅行中每一筆支出都能轉化為實質回饋。

從行前的資金準備、外幣換匯，到旅途中的刷卡消費，台新Richart透過帳戶、外幣及信用卡服務，串聯出國族不同階段的金融需求。活動期間至2027年1月31日止，即日起開立台新Richart數位存款帳戶並輸入專屬代碼「RTTRAVEL」，即可享有相關優惠，為下一趟旅程提前做好準備。