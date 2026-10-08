快訊

川湖連吞3根跌停！分析師揭M頭「一千零一招」：台股恐從大多頭跌成大空頭

「整個民進黨圍剿我一個人」蔣萬安認壓力大 直言：選戰最激烈的一次

黃仁勳將獲頒美國工程師最高榮譽 輝達傳記作者揭他如何「設計」川普

連假出國旺季到！台新Richart加碼 存款最高3.5%、海外消費最高3.3%

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
連假出國旺季來臨，台新Richart搶攻旅遊族，存款最高3.5%、海外消費最高3.3%，再享換匯優惠。台新銀行／提供
連假出國旺季來臨，台新Richart搶攻旅遊族，存款最高3.5%、海外消費最高3.3%，再享換匯優惠。台新銀行／提供

10月旅遊季正式開跑，從追楓、賞雪到海外跨年，秋冬出國熱潮蓄勢待發。看準旅遊商機，台新銀行Richart推出「Richart愛出國」開戶專案，鎖定出國客群三大需求，提供新台幣30萬元內活儲最高3.5%優利、海外消費最高3.3%回饋，再搭配外幣換匯優惠，滿足出國族從行前準備到旅途中消費的金融需求。

近年出國旅遊型態愈來愈講求「先準備、再出發」，台新Richart觀察，對旅遊族而言，一個兼具靈活存款、便利換匯及海外回饋的數位金融工具，已成為出國前不可或缺的基本配備。為協助旅客做好完整行前金融準備，台新銀行Richart整合帳戶、外幣及信用卡服務，推出「Richart愛出國」專案，搶攻旅遊族金融生活圈。

活動期間成功開立台新Richart數位存款帳戶，輸入專屬代碼「RTTRAVEL」並首次登入Richard APP，即享200元用戶禮；新戶一鍵開立優利子帳戶後，還享新台幣30萬元內活儲最高3.5%優利，每月最高可領利息約863元；搭配每月各5次跨提轉免手續費，無論是日常資金，或出國前安排旅費住宿費，都更具彈性與便利。

除了旅費準備，換匯也是出國族必備功課。台新Richart提供13種外幣線上換，搭配限時讓分搶匯、外幣換匯優惠券等多元工具，換得更聰明划算。換好外幣，台新更提供超過1,000台外幣ATM可隨時提領（限美元、日圓、歐元、人民幣四種幣別），外幣活存達門檻更享當月首筆提領手續費0元，讓旅人可以隨時想飛就飛。

帳戶與外幣準備就緒，再搭配信用卡消費，旅途中的各項支出也能享有回饋。同步申辦台新Richart卡並設定存款帳戶自動扣繳信用卡帳款，海外消費最高享3.3%回饋；台新Richart卡更提供七大刷法彈性切換，涵蓋海外旅遊、日常餐飲、追星娛樂等多元消費場景，完成台新Richart換匯及美元達檻任務，還可享最高12.7%消費回饋，讓旅行中每一筆支出都能轉化為實質回饋。

從行前的資金準備、外幣換匯，到旅途中的刷卡消費，台新Richart透過帳戶、外幣及信用卡服務，串聯出國族不同階段的金融需求。活動期間至2027年1月31日止，即日起開立台新Richart數位存款帳戶並輸入專屬代碼「RTTRAVEL」，即可享有相關優惠，為下一趟旅程提前做好準備。

出國 連假 台新

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

新臺幣優利存款戰開打 年利率最高衝16.8%

抗漲省錢攻略必看！全聯補貨、加油、喝星巴克都有補貼，玉山Unicard最高爽拿4.5%回饋

好市多黑鑽卡不只購物回饋！旅遊險專屬方案掀討論

9月定期定額大洗牌 凱基證：0050冠、凱基台灣 TOP 50掛牌半年躍前四

相關新聞

台積電股利今發放、外資匯出壓力增 新台幣午盤貶8.1分

台積電（2330）8日發放2026年第1季現金股利，每股配發7元，總計約釋出1,815億元現金股利，由於外資持股比重約3成，股利發放後恐帶動部分外資資金匯出，新台幣匯率盤中承受貶值壓力。

新台幣貶8分、收31.875元 成交金額25.03億美元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收31.875元，貶8分，成交金額25.03億美元

連假出國旺季到！台新Richart加碼 存款最高3.5%、海外消費最高3.3%

10月旅遊季正式開跑，從追楓、賞雪到海外跨年，秋冬出國熱潮蓄勢待發。看準旅遊商機，台新銀行Richart推出「Richart愛出國」開戶專案，鎖定出國客群三大需求，提供新台幣30萬元內活儲最高3.5%優利、海外消費最高3.3%回饋，再搭配外幣換匯優惠，滿足出國族從行前準備到旅途中消費的金融需求。

遠雄人壽導入AI 反霸凌與績效面談實戰演練

遠雄人壽長期重視人才培育與領導力發展，透過完整的教育訓練體系、管理職能課程及數位學習機制，持續提升主管團隊的管理與溝通能力。因應近年企業日益重視的職場霸凌防治、績效管理及員工關懷議題，遠雄人壽攜手國立臺灣師範大學科技應用與人力資源發展學系孫弘岳教授主持的HR-AI實驗室，導入Kairos AI工作模擬與評鑑發展系統，將績效落後、頻繁請假、職場霸凌及不當對待等高張力管理難題，轉化為可反覆練習的AI實戰情境，吸引逾百人次、橫跨基層至高階主管投入演練。透過即時對話、能力評鑑與個人化回饋，協助主管在真正面談前辨識管理界線、精進溝通技巧及判斷能力打造更具韌性與同理心的管理團隊。

防止爛尾樓 台灣金聯攜手合庫共推續建資金承諾

台灣金聯攜手合作金庫銀行於7日簽署「續建資金承諾業務合作意向書」，凡為合庫准貸之建商，得向金聯申請「續建資金承諾」 ，獲核發承諾書後，若因營建工料上漲或預售不如預期等因素，以致產生資金缺口時，得申請動用續建資金，確保建案順利完工，以避免爛尾樓發生。

貝萊德：現在就斷言美元走向沒落 仍為時過早

貝萊德智庫指出，過去一個月來，美元走強，今年以來兌成熟市場貨幣的漲幅擴大至約 4%。美元展現的韌性顯示，現在就否定美元的長期角色，可能仍為時過早。利差與風險情緒等熟悉的驅動因素，有助於解釋這波反彈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。