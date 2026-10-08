遠雄人壽導入AI 反霸凌與績效面談實戰演練

遠雄人壽長期重視人才培育與領導力發展，透過完整的教育訓練體系、管理職能課程及數位學習機制，持續提升主管團隊的管理與溝通能力。因應近年企業日益重視的職場霸凌防治、績效管理及員工關懷議題，遠雄人壽攜手國立臺灣師範大學科技應用與人力資源發展學系孫弘岳教授主持的HR-AI實驗室，導入Kairos AI工作模擬與評鑑發展系統，將績效落後、頻繁請假、職場霸凌及不當對待等高張力管理難題，轉化為可反覆練習的AI實戰情境，吸引逾百人次、橫跨基層至高階主管投入演練。透過即時對話、能力評鑑與個人化回饋，協助主管在真正面談前辨識管理界線、精進溝通技巧及判斷能力打造更具韌性與同理心的管理團隊。

Kairos AI源自臺師大「自動化智慧評鑑中心平台」研發成果，不同於一般大型語言模型的一問一答，Kairos AI整合語言、聲音與表情等多模態訊息，依主管的說法及互動脈絡，動態調整AI員工的情緒、態度與對話走向。例如，主管追問工作進度，可能被反問「為什麼只有我被要求改善？」；詢問請假與工作交接，也可能遭質疑「你是不是在針對我？」。主管可選擇不同難度，從防衛辯解逐步提升至高度衝突與不信任的情境，學習在壓力下釐清事實、承接情緒並提出具體改善要求。

在此培訓機制下，主管透過鏡頭與麥克風，與會質疑、反問及表達情緒的AI員工互動，並可依經驗選擇不同難度。接著，系統從傾聽、事實釐清、情緒承接、責任界定及改善要求等面向進行評鑑，提供個人化建議，主管可據此調整溝通方式並再次挑戰。透過情境互動、即時回饋與反覆練習，將單次體驗轉化為持續精進的管理訓練。

遠雄人壽總經理趙學欣表示，「人才是企業最重要的資產，主管的領導與管理能力更直接影響團隊效能。有效管理並非降低管理要求，而是以事實為基礎，在尊重員工的同時明確提出改善方向。」透過AI模擬，主管可在低風險、高擬真的環境中反覆練習，依評鑑結果調整溝通策略，在績效要求與溝通界線間取得平衡，提升管理判斷，並建立健康且具支持性的職場文化。

未來，遠雄人壽將持續推動產學合作與科技應用，深化AI於人才培育、專業能力提升及友善職場的運用，並逐步納入主管人才發展體系，培養兼具同理溝通、管理效能與組織韌性的領導人才，為員工營造安心投入、持續成長的工作環境。