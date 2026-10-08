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星展基金會啟動三大專案計畫 擴大在台長壽社會布局

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

台灣高齡化加速，星展基金會8日宣布，攜手有本股份有限公司、揚生慈善基金會及基督教芥菜種會，啟動三大專案計畫，投入新幣1,277萬元、約新台幣3.2億元，聚焦出院返家照護、健康促進及弱勢家庭就業支持；同時頒發台灣首家「星展基金會卓越影響力大獎」予宏陽健康事業股份有限公司，提供新幣100萬元、約新台幣2,500萬元獎金，支持輔具循環租賃與出院返家服務，四大行動預計受益人數達12.4萬人。

星展銀行（台灣）總經理黃思翰表示，台灣正面臨高齡化與少子化帶來的結構性挑戰，除了協助民眾提早建立財務韌性，也須整合社會資源，從健康、照顧到就業提供更完整支持，讓長者保有生活自主與尊嚴。

星展基金會指出，台灣平均不健康餘命約8年，且目前每名高齡者約由3.2名工作年齡人口支持，預估2055年將降至1.2人，凸顯健康老化、照顧人力及家庭經濟支持的迫切性。

三大專案中，有本股份有限公司將推動獨居長者出院返家支持服務，採「14天照顧支持、一年持續陪伴」模式，提供生活照顧、用藥提醒、陪同就醫及關懷追蹤，四年預計服務3,600名弱勢獨居長者，並培育2,448名生活照顧師。

揚生慈善基金會則推動「健康自癒行動」，結合飲食、運動、生活習慣及人際支持，透過實體課程與數位陪伴，預計四年服務6,080名長者，並培育150名社區健康講師。

基督教芥菜種會推出「培力星計畫」，結合AI職涯平台、技能培訓及就業媒合，並設置18處社區培力據點，預計協助1.2萬名脆弱家庭照顧者提升就業能力，其中7,200人穩定就業。

此外，宏陽健康獲頒新台幣2,500萬元獎金，將擴大智慧輔具及出院返家服務，未來兩年預計新增15家醫院、40家長照機構合作夥伴，服務逾10萬名有照護需求民眾。星展基金會表示，連同既有長期合作計畫，至今在台累計投入已逾新台幣6.5億元，持續透過跨界合作擴大高齡照護與社會共融效益。

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