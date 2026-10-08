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貝萊德：現在就斷言美元走向沒落 仍為時過早

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
美元指數已收復4月2日關稅宣布後大部分跌幅。路透
美元指數已收復4月2日關稅宣布後大部分跌幅。路透

貝萊德智庫指出，過去一個月來，美元走強，今年以來兌成熟市場貨幣的漲幅擴大至約 4%。美元展現的韌性顯示，現在就否定美元的長期角色，可能仍為時過早。利差與風險情緒等熟悉的驅動因素，有助於解釋這波反彈。

不過，美元目前的水準仍高於貝萊德分析所推估的水準。由於市場所反映的聯準會（Fed）緊縮幅度，高於貝萊德預期最終會實現的程度，貝萊德認為美元持續走多頭行情的空間有限。

貝萊德指出，美元指數目前已收復 2025年4月2 日對等關稅宣布後的大部分跌幅，這也印證貝萊德去年對「美元貶值」論述的反駁。不過，貝萊德並不預期美元會進入持續的升值循環。

即使考量Fed預期的重新定價、美國經濟的強勁成長與股市資金的大量流入，貝萊德的分析仍顯示，美元目前的水準高於這些因素及其他基本面驅動因素所能解釋的水準。美元要再上漲，門檻相當高。

貝萊德指出，美國財政環境依然嚴峻，赤字達1.9兆美元，公共債務接近國內生產毛額（GDP）的 101%。這些風險目前雖未影響美元走勢，但未來可能再度浮上台面。整體而言，美元再出現一波持續性漲勢的空間不大，反而較可能維持在目前水準附近，甚至略為走弱。

貝萊德認為，美元的韌性顯示，美元走勢在很大程度上仍可由基本面驅動因素解釋，而非來自市場對美元長期角色的疑慮。美元若維持穩定或溫和走弱，也將強化貝萊德加碼新興市場股票的立場。

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