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響應亞資中心政策 台新銀行發行台股結構型商品 獲期交所獎勵

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
響應亞資中心政策，台新銀行發行台股結構型商品，獲期交所頒發百萬獎勵。圖／台新銀行提供
響應亞資中心政策，台新銀行發行台股結構型商品，獲期交所頒發百萬獎勵。圖／台新銀行提供

台新銀行以實際行動響應「亞洲資產管理中心」政策，發行非保本型連結台股的新台幣計價結構型商品，並順利通過台灣期貨交易所審核，獲期交所頒發100萬元獎勵。

今年期交所續辦「高資產客戶財管業務銀行發行新台幣計價結構型商品獎勵活動」，鼓勵開辦高資產財富管理業務之銀行發行新台幣計價結構型商品，並善用期交所商品進行避險或增益交易，以豐富國內投資商品線，強化留財引資、投資臺灣及支援產業發展之綜效。

參與業者須於活動期間發行連結期交所標的的新台幣計價結構型商品，且銷售金額須達新台幣1億元以上，並以期交所商品完成相應口數避險交易，始符合獎勵資格。台新銀行此次發行之結構型商品除了連結臺股市場具成長潛力的熱門標的外，並運用期交所個股期貨進行避險，展現商品設計及風險管理上的專業能力，為唯一獲得獎勵肯定的銀行。

台新銀行表示，團隊洞悉高資產客戶對風險與報酬的配置需求，量身訂做「非保本型新台幣計價結構型商品」，不僅連結台股市場具成長潛力的熱門標的，更充分運用期交所個股期貨進行精準避險。此舉不僅協助客戶參與台股動能、追求收益，也有效活絡國內金融衍生性商品市場，達到客戶、銀行與資本市場三贏成效。

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