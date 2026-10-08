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台積電股利今發放、外資匯出壓力增 新台幣午盤貶8.1分

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
新台幣今早開盤後走弱，午盤暫收31.876元，貶值擴大至8.1分，成交量約9.7億美元。聯合報系資料照
新台幣今早開盤後走弱，午盤暫收31.876元，貶值擴大至8.1分，成交量約9.7億美元。聯合報系資料照

台積電（2330）8日發放2026年第1季現金股利，每股配發7元，總計約釋出1,815億元現金股利，由於外資持股比重約3成，股利發放後恐帶動部分外資資金匯出，新台幣匯率盤中承受貶值壓力。

新台幣今早開盤後走弱，午盤暫收31.876元，貶值擴大至8.1分，成交量約9.7億美元。匯銀人士指出，台積電股利發放通常是外資匯出美元的重要時點之一，若外資將領取的股息匯回海外，短線可能增加美元需求，對新台幣形成壓力。

台積電本次股利除息日為9月16日，今天正式發放，市場估計約1,815億元現金股利入帳，其中外資持股約3成，理論上約有數百億元股利涉及外資。

另一方面，美元近期維持強勢，也加重新台幣貶壓。匯銀分析，美國聯準會9月會議紀錄顯示，部分官員認為，為避免能源及其他價格衝擊擴大，升息仍有必要；較鷹派官員則認為，面對需求帶動的通膨升溫，升息可能是必要手段，顯示Fed內部對後續利率政策仍存在分歧。

在美元走強背景下，美元指數持續處於102.24高位，新台幣短線除面臨台積電股利匯出壓力，也受到美元偏強牽制。

新台幣 外資 股利

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