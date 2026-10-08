金價跌破4,100美元後反彈！兩股力量拉鋸 黃金下一步這樣看

國際金價跌勢未歇，8日雖出現反彈，但仍徘徊在每英兩4,100美元附近。8日盤中最高4,143.32美元、最低4,105.61美元，較前一交易日收盤4,108.36美元回升，顯示低檔開始出現承接買盤。

觀察近期走勢，黃金自10月初約4,180美元附近一路震盪走低，7日一度跌破4,100美元，觸及4,096美元附近，創8月上旬以來約兩個月低點；近五日最低更曾下探4,068.84美元。儘管8日重新站回4,100美元，但距離4,200美元關卡仍有一段距離，短線弱勢格局尚未扭轉。

金價持續承壓，主要受到「Fed鷹派立場、美元及美債殖利率走強」雙重夾擊。聯準會（Fed）最新公布的9月會議紀要顯示，多數官員認為通膨仍然偏高，年底前可能需要進一步升息。市場目前雖預期10月按兵不動，但12月升息機率仍達約85%，使不孳息的黃金持續面臨壓力。

不過，央行購金需求仍提供支撐。中國人民銀行9月持續增加黃金儲備，已連續23個月買進黃金，顯示官方部門仍有配置需求。

Zaner Metals資深金屬策略師葛蘭特認為，金價短線可能再次下探，甚至測試4,000美元，但年底前仍有機會反彈至4,400美元。倫敦金銀市場協會（LBMA）年度調查則預估，未來12個月金價可望達5,013美元。