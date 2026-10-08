玉山ESG永續倡議行動 讓ESG成為台灣產業競爭力的重要語言

玉山金控今天舉辦「2026玉山ESG永續倡議行動」，該倡議行動已邁入第六屆，本次以「加速雙軸轉型 邁向共融未來」為主題，邀請到賴清德總統、環境部長彭啟明、金管會副主委陳彥良、銀行局局長童政彰等貴賓蒞臨，並號召近130家國內外優質企業，包含醫療院所及資訊科技機構等。邀請來自美國、加拿大、法國、日本、柬埔寨、越南等國家的國際頂尖產學專家學者，分享AI科技變革、永續金融與企業轉型的前瞻觀點，加速落實實雙軸轉型，強化台灣產業韌性與永續競爭力，在亞洲氣候金融的永續實踐中持續發揮企業影響力，已具一定代表性。

活動特別邀請麥肯錫全球資深合夥人曁永續發展業務全球共同負責Sanjay Kalavar擔任Keynote講者，以「全球永續與能源轉型前瞻趨勢」為題，分享AI時代下全球能源需求趨勢，並探討如何建構兼顧數位競爭力與永續轉型。隨後舉行Panel座談，由麥肯錫全球合夥人Andrew Ryba、台科大盧希鵬教授、滙豐銀行FrancesChen總監共同交流，從產業、金融、國際趨勢等不同面向，探討AI與數位科技對企業經營模式及永續轉型帶來的挑戰與機會。

玉山金控曁銀行董事長黃男州表示，AI與科技讓企業走得更快、更有效率，而永續則決定我們要走向哪裡，轉型不能單打獨門。將持續透過金融力量，履行永續金融先行者的責任，結合跨界資源，協助倡議夥伴永續轉型。攜手邁向國際舞台，讓ESG成為台灣產業競爭力的重要語言。

玉山金控今天舉辦「2026玉山ESG永續倡議行動」，邀請賴清德總統（中）、環境部長彭啟明（右三）和玉山金控曁銀行董事長黃男州（左三）一起舉行啟動儀式。記者邱德祥／攝影