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防爛尾樓 台灣金聯攜手合庫共推「續建資金承諾」

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
台灣金聯資產管理公司董事長宮文萍（左一）7日與合作金庫銀行董事長林衍茂簽署《續建資金承諾業務合作意向書》，建商向銀行申請建築融資時，即可向台灣金聯申請續建資金承諾，可確保建案順利完工，避免爛尾樓發生。台灣金聯／提供
台灣金聯資產管理公司董事長宮文萍（左一）7日與合作金庫銀行董事長林衍茂簽署《續建資金承諾業務合作意向書》，建商向銀行申請建築融資時，即可向台灣金聯申請續建資金承諾，可確保建案順利完工，避免爛尾樓發生。台灣金聯／提供

台灣金聯資產管理公司攜手合作金庫銀行於7日簽署「續建資金承諾業務合作意向書」，凡為該銀行准貸之建商，得向台灣金聯申請「續建資金承諾」 ，獲核發承諾書後，若因營建工料上漲或預售不如預期等因素，以致產生資金缺口時，得申請動用續建資金，確保建案順利完工，以避免爛尾樓發生。

宮文萍致詞時表示，現行續建機制常因資金不足問題，難以發揮作用，而營建成本也常因大環境變化而難以控制，受影響的不止是建商，甚至是地主、消費者與銀行的債權確保。有鑑於此，台灣金聯特別規劃了「續建資金承諾」業務，希望在申請個案的信託契約中納入本項業務規範，使建商在營運資金發生缺口時，可以取得資金，確保建案得以順利完成，不致成為爛尾樓。

宮文萍強調，台灣金聯「續建資金承諾」與傳統續建機制不同之處，在於建商於向銀行申請建築融資時，即可向台灣金聯申請續建資金承諾，額度以營造成本之三成為限，若在建築過程中，確實因財務資金產生缺口，可於承諾額度範圍內，申請台灣金聯撥付續建資金，不需等到已停工達三個月才能啟動續建資金，導致停工期間影響工程安全與品質，甚至因而積欠大筆工程款，進而衍生債權與法律糾紛，從而影響續建工程進行。

宮文萍表示，合作金庫是國內土建融的龍頭銀行之一，且一向秉持金融業增進公共利益的社會責任，曾推出「續建機制2.0」，本次強強聯手，共同推動「續建資金承諾」業務，以期建案能順利完工，確保地主、預售戶之權益。本次「續建資金承諾」將預先於信託契約內訂定，未來續建資金也將撥至信託專戶專款專用，且建商將不會喪失建案的主導權，且對於都更案將可提高地主的信心，提升整合速度，對於預售消費者也可增強信任，促進建案預售。

宮文萍表示，近來因工料上漲，建商資金斷鏈造成爛危樓，甚至淪為都更孤兒時有所聞，台灣金聯希望能攜手公股銀行共推「續建資金承諾」，以維持房市穩定，保障民眾權益，善盡公股事業責任。

台灣金聯 合庫 爛尾樓

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